Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac

Roger Federer, în vârstă de 44 de ani, a trecut la un alt capitol din viața sa. Celebrul tenismen a făcut primul său miliard de dolari și a ajuns astfel să facă parte dintr-un clasament exclusivist, deschis de nimeni altul decât Ion Țiriac.

Cuprins:

Ce are are în prezent Roger Federer Ce afaceri are Roger Federer

Ce are are în prezent Roger Federer

De-a lungul carierei sale de tenismen, Roger Federer a câștigat premii în valoare totală de 131 de milioane. Deși a acumulat o sumă impresionantă, sportivul elvețian a ocupat doar locul 3 în istoria tenisului, după Novak Djokovic (189 de milioane de dolari) și Rafael Nadal (135 de milioane de dolari).

Un lucru e cert, a știu ce să facă cu banii lui în afara terenului și așa a ajuns să fie al doilea tenismen din istorie care a devenit miliardar. Pasiunea pentru afaceri a lui Roger Federer l-a ajutat să își înmulțească veniturile, iar acum a ajuns să aibă o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Tenismenul se alătură unei liste scurte de sportivi miliardari care, formată din doar șapte nume: Michael Jordan, Magic Johnson, , Junior Bridgeman, LeBron James și Tiger Woods.

Ce afaceri are Roger Federe

Roger Federer deține 3% din compania On, un brand elvețian de încălțăminte și îmbrăcăminte. Colaborarea tenismenului cu brandul a început după ce soția lui și-a cumpărat o pereche de pantofi produsă de firma elvețiană, iar Federer a luat decizia de a-i contacta pe fondatorii David Allemann, Olivier Bernhard și Caspar Coppetti. Le-a propus să dezvolte împreună o linie de pantofi pentru tenis și una de îmbrăcăminte lifestyle, iar de acolo și până a deține o parte din companie, nu a mai fost mult. În 2019, tenismenul a intrat în acționariat, cu o participație de 3%, potrivit Forbes, citat de .

În 2021, brandul On a fost listat la Bursa de Valori din New York, iar în prezent, valoarea acțiunilor lui Roger Federer au ajuns la 375 de milioane de dolari.

Nu este însă singura companie în care Roger Federer a investit. elvețian are în portofoliul său firme precum NetJets, Oliver Peoples și UBS, dar și cea pe care a cofondată – Team8.