România a învins clar Kosovo la debutul în Liga Națiunilor – victorie la revenirea lui Mircea Lucescu la echipa națională după 38 de ani

S-a văzut că Man și Mihăilă sunt cei mai buni, evoluțiile de la Parma i-au propulsat și au fost cei mai importanți de la noi în seara asta. Cei mai periculoși, au fost extraordinari.

Un grup care are rezultate nu se se schimbă, rezultatul îi face misiunea mai ușoară lui Mircea Lucescu, care are un grup deja format. Am luat o opțiune serioasă pentru calificare. Cu o victorie cu Lituania, suntem 40-50% câștigători ai grupei”, a declarat Gică Popescu după meci, la Antena 1, potrivit