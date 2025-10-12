Echipa naţională de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0 ), pe din Bucureşti:meciul s-a jucat în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Echipa națională a învins Austria

România a câștigat dramatic , 1-0, grație unui gol marcat în minutul 90+4. Echipa bnațională a marcat golul la ultima fază, prin fundaşul Virgil Ghiţă (90+5), cu o lovitură de cap. Odată cu această victorie, echipa pregătită de rămâne în continuare cu șanse pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026.

România a obţinut o victorie importantă, după un joc bun, în faţa liderului grupei. Astfel, tricolorii au luat o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

Prima repriză a fost una destul de închisă, fără vreun şut pe poartă, însă România a avut câteva oportunităţi. În primele minute Mihăilă a reluat spectaculos pe spate de la 15 metri, dar mingea a trecut pe lângă poartă. Raţiu a tras pe lângă buturile lui Schlager, iar Bîrligea, în minutul 42 a pătruns în careu, şutul său fiind blocat de Alaba.

Austria a jucat mai bine în partea a doua

Echipa națională a intrat la pauză decisă să facă o figură frumoasă. Însă, oaspeţii au început mai bine repriza secundă şi puteau deschide scorul prin Sabitzer, în minutul 49, dar șutul a fost respins de portarul Ionuţ Radu de la vinclu.

Austria a atacat mai mult, dar România s-a apărat grupat blocând orice încercare de pătrundere a oaspeților. Echipa națională antrenată de Mircea Lucescu a reuşit să creeze pericol la poarta oaspeţilor, în alte câteva rânduri.

Mihăilă, în minutul 60, a şutat de la 20 de metri, dar mingea a lovit bară. Man, a tras de la 22 de metri, în minutul 62, dar balonul s-a dus peste poartă. Raţiu, în minutul 69, a interceptat o minge, a pătruns şi a şutat, dar Schlager a respins salvator.

România a obţinut victoria, una meritată, la ultima fază, după un atac prelungit.

Echipa națională păstrează șanse de calificare

România a câștigat meciul cu Austria, disputat pe Arena Națională grație golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5. Pe Arena Națională au asistat, la meciul care s-a jucat în Cupei Mondiale 2026 – Grupa H, 39.541 spectatori. Echipa națională va juca următorul meci pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herţegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

Echipa României:

1. Ionuţ Radu – 2. Andrei Raţiu, 3. Mihai Popescu (5. Virgil Ghiţă, 72), 15. Andrei Burcă, 8. Alexandru Chipciu – 23. Vlad Dragomir, 6. Marius Marin, 10. Ianis Hagi (căpitan) – 20. Dennis Man, 9. Daniel Bîrligea (17. Louis Munteanu, 88), 13. Valentin Mihăilă.

Rezerve neutilizate: 12. Ştefan Târnovanu, 16. Răzvan Sava – 4. Lisav Naif Eissat, 7. Ştefan Baiaram, 11. Kevin Ciubotaru, 14. Vladimir Screciu, 18. Răzvan Marin, 19. Florin Tănase, 21. Olimpiu Moruţan, 22. Adrian Şut.

Selecţioner: Mircea Lucescu.

Echipa Austriei:

1. Alexander Schlager – 5. Stefan Posch, 8. David Alaba (căpitan), 15. Philipp Lienhart, 16. Phillipp Mwene (2. Alexander Prass, 65) – 20. Konrad Laimer, 6. Nicolas Seiwald – 18. Romano Schmid (23. Alessandro Schoepf, 86), 19. Christoph Baumgartner (10. Florian Grillitsch, 65), 9. Marcel Sabitzer – 11. Michael Gregoritsch (22. Raul Florucz, 86).

Rezerve neutilizate: 12. Nikolas Polster, 13. Patrick Pentz – 3. Marco Friedl, 4. Kevin Danso, 7. Marko Arnautovic, 14. Leopold Querfeld, 17. Marco Gruell, 21. Nikolaus Wurmbrand.

Selecţioner: Ralf Rangnick.

Arbitru: Davide Massa; arbitri asistenţi: Filippo Meli, Stefano Alassio; al patrulea oficial: Simone Sozza (toţi din Italia); Arbitru video: Michael Fabbri; arbitru asistent video: Rosario Abisso (ambii din Italia).

Observator UEFA pentru arbitri: Mehmet Ilgaz (Turcia); Delegat UEFA: Luis Cuervas Del Real (Spania)

Cartonaşe galbene: Baumgartner (6), Schmid (40), Burcă (53), Mwene (56), Mihăilă (67), Alaba (81).