România a câștigat meciul cu San Marino din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal. Scorul final a fost de 7-1, Echipa Națională clasându-se pe locul 3 în grupa de calificare din care a făcut parte. Austria, Bosnia Herţegovina şi Cipru au făcut parte din aceeași grupă cu România și San Marino.

Ianis Hagi, optimist după ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal

Deși România nu a avut cea mai bună prezență la meciurile jucate în preliminarii, va intra la baraj, în martie 2026. Această veste este tratată cu mult optimist de Hagi, care are încredere că Echipa Națională poate ajunge, în cele din urmă, la Campionatul Mondial din SUA.

„Trebuia să câştigăm, să ne facem datoria în faţa fanilor, că au venit să stea cu noi 90 de minute în ploaie. Ne pare rău că n-am reuşit să ne calificăm la Mondial prin aceste calificări. Am câştigat dreptul să mergem la baraj. Aşa cum am spus-o înainte, mergem cu toate forţele în martie şi să ne vedem în SUA. Nu contează cu cine jucăm, mergem la baraj să ne calificăm la Mondial, să mergem în SUA. Asta ne dorim şi vrem să facem fericită o ţară întreagă”, a spus Ianis Hagi.

Cum a comentat Mircea Lucescu prestația „tricolorilor” din meciul cu San Marino

Fanii s-au întrebat dacă actualul antrenor, Mircea Lucescu, va fi cel care îi va coordona pe „tricolori” și la meciul de baraj din martie. Marți seară, selecționerul a lăsat de înțeles că își va duce până la capăt misiunea de a califica România la Mondiale.

Mircea Lucescu a apreciat prestația românilor din meciul cu San Marino, chiar dacă, consideră că echipa adversară a fost cu „mult sub nivelul” echipei României.

„Ar fi trebuit să fie o sărbătoare pentru echipă și pentru fotbalul românesc. Rămâne însă amărăciunea necalificării de pe primul loc sau măcar de pe locul secund. Ne așteaptă un baraj complicat pentru absolut toată lumea. Pot să spun totuși că sunt mulțumit de modul în care au revenit băieții, chiar dacă am întâlnit o echipă mult sub nivelul nostru, chiar dacă jucătorii lor au arătat disponibilitate și voință. Eu sunt mulțumit de modul în care s-au comportat băieții, de dinamica lor, de disponibilitatea de a ataca spațiile, de a combina, de a juca din două atingeri, exact cum trebuie să joace o echipă românească, asta ne caracterizează. Suntem superiori multor formații europene din acest punct de vedere. Ușor-ușor trebuie să revenim, iar echipa națională să fie un exemplu pentru cluburile din țară”, a spus Mircea Lucescu.