B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » România a învins San Marino cu 7-1, în preliminariile Campionatului Mondial. Ianis Hagi privește cu optimist meciul de baraj: „Ne vedem în SUA”

România a învins San Marino cu 7-1, în preliminariile Campionatului Mondial. Ianis Hagi privește cu optimist meciul de baraj: „Ne vedem în SUA”

B1.ro
19 nov. 2025, 07:27
România a învins San Marino cu 7-1, în preliminariile Campionatului Mondial. Ianis Hagi privește cu optimist meciul de baraj: „Ne vedem în SUA”
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ianis Hagi, optimist după ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal
  2. Cum a comentat Mircea Lucescu prestația „tricolorilor” din meciul cu San Marino

România a câștigat meciul cu San Marino din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal. Scorul final a fost de 7-1, Echipa Națională clasându-se pe locul 3 în grupa de calificare din care a făcut parte. Austria, Bosnia Herţegovina şi Cipru au făcut parte din aceeași grupă cu România și San Marino.

Ianis Hagi, optimist după ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal

Deși România nu a avut cea mai bună prezență la meciurile jucate în preliminarii, va intra la baraj, în martie 2026. Această veste este tratată cu mult optimist de Ianis Hagi, care are încredere că Echipa Națională poate ajunge, în cele din urmă, la Campionatul Mondial din SUA.

„Trebuia să câştigăm, să ne facem datoria în faţa fanilor, că au venit să stea cu noi 90 de minute în ploaie. Ne pare rău că n-am reuşit să ne calificăm la Mondial prin aceste calificări. Am câştigat dreptul să mergem la baraj. Aşa cum am spus-o înainte, mergem cu toate forţele în martie şi să ne vedem în SUA. Nu contează cu cine jucăm, mergem la baraj să ne calificăm la Mondial, să mergem în SUA. Asta ne dorim şi vrem să facem fericită o ţară întreagă”, a spus Ianis Hagi.

Cum a comentat Mircea Lucescu prestația „tricolorilor” din meciul cu San Marino

Fanii Echipei Naționale s-au întrebat dacă actualul antrenor, Mircea Lucescu, va fi cel care îi va coordona pe „tricolori” și la meciul de baraj din martie. Marți seară, selecționerul a lăsat de înțeles că își va duce până la capăt misiunea de a califica România la Mondiale.

Mircea Lucescu a apreciat prestația românilor din meciul cu San Marino, chiar dacă, consideră că echipa adversară a fost cu „mult sub nivelul” echipei României.

„Ar fi trebuit să fie o sărbătoare pentru echipă și pentru fotbalul românesc. Rămâne însă amărăciunea necalificării de pe primul loc sau măcar de pe locul secund. Ne așteaptă un baraj complicat pentru absolut toată lumea. Pot să spun totuși că sunt mulțumit de modul în care au revenit băieții, chiar dacă am întâlnit o echipă mult sub nivelul nostru, chiar dacă jucătorii lor au arătat disponibilitate și voință. Eu sunt mulțumit de modul în care s-au comportat băieții, de dinamica lor, de disponibilitatea de a ataca spațiile, de a combina, de a juca din două atingeri, exact cum trebuie să joace o echipă românească, asta ne caracterizează. Suntem superiori multor formații europene din acest punct de vedere. Ușor-ușor trebuie să revenim, iar echipa națională să fie un exemplu pentru cluburile din țară”, a spus Mircea Lucescu.

Tags:
Citește și...
Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale după ce Camelia Voinea a fost acuzată de abuz. „Este un sport dur: palme rupte, lacrimi, sacrificii”
Sport
Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale după ce Camelia Voinea a fost acuzată de abuz. „Este un sport dur: palme rupte, lacrimi, sacrificii”
Suporteri FCSB au fost arestați pentru tâlhărie. Cine se face vinovat pentru atacurile asupra rapidiștilor
Sport
Suporteri FCSB au fost arestați pentru tâlhărie. Cine se face vinovat pentru atacurile asupra rapidiștilor
Giovanni Becali, despre femeile arbitru în fotbal: Sunt incoruptibile. Dacă te duci la ele, te alungă, îți mai dau un cartonaș
Sport
Giovanni Becali, despre femeile arbitru în fotbal: Sunt incoruptibile. Dacă te duci la ele, te alungă, îți mai dau un cartonaș
„Mami, nu mai pot!”. Antrenoarea Camelia Voinea, filmată când o abuzează pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Du-te dracului!”
Sport
„Mami, nu mai pot!”. Antrenoarea Camelia Voinea, filmată când o abuzează pe fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Du-te dracului!”
Gigi Becali, vehement după meciul Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”
Sport
Gigi Becali, vehement după meciul Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”
România a fost învinsă dramatic de Bosnia, în preliminariile CM 2026
Sport
România a fost învinsă dramatic de Bosnia, în preliminariile CM 2026
O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi
Sport
O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi
România U19 începe perfect drumul spre EURO 2026: 4-1 cu Andorra la Voluntari
Sport
România U19 începe perfect drumul spre EURO 2026: 4-1 cu Andorra la Voluntari
Imagini virale cu Nadia Comăneci! Pe ce melodie românească a dansat chiar de ziua ei de naștere (VIDEO)
Sport
Imagini virale cu Nadia Comăneci! Pe ce melodie românească a dansat chiar de ziua ei de naștere (VIDEO)
Cristiano Ronaldo, anunțul care îi va întrista suporterii. Atacantul portughez se pregătește de retragere
Sport
Cristiano Ronaldo, anunțul care îi va întrista suporterii. Atacantul portughez se pregătește de retragere
Ultima oră
08:34 - Domeniul tot mai atractiv pentru tinerii români. Salariile pot ajunge și la 14.000 de lei
08:30 - Traficul pe DN1 este complet paralizat. O cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat în zona Timișul de Sus
08:19 - România, ultimul loc în UE la studii postliceale. „Copiii văd în jurul lor oameni care trăiesc bine fără prea multe studii”
07:56 - Soldat rus, în cârje și cu guler cervical, luat cu forța de acasă și trimis pe front. „Ce fel de război încearcă să câștige cu persoane invalide?”
00:07 - Ciolacu revine în forță. Fostul premier PSD desființează politica de austeritate impusă de Bolojan
Catalin Drula
23:56 - Ada Galeș a învins cancerul după patru operații: „E extraordinar ce au reușit să facă”. Cum s-a simțit actrița la aflarea diagnosticului
23:56 - Singurul stat european nu impune purtarea centurii de siguranță. Care sunt motivele pentru această legislație diferită
23:21 - Scandalul Epstein. Camera Reprezentanților a votat pentru publicarea dosarelor de anchetă. Deicizia finală va fi luată la Senat
23:17 - Aperitivul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Este gata în doar 5 minute
23:04 - Tânăr de 21 de ani urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea în trafic. Cum a reușit să pună în pericol traficul din Capitală