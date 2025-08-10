B1 Inregistrari!
Medalii pentru România, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 (FOTO)

Medalii pentru România, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 (FOTO)

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 16:13
Medalii pentru România, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 (FOTO)
Sursa foto: Bálint Czucz - Federatia Romana De Canotaj / Facebook

Sportivii români au câștigat o medalie de aur și una de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 desfășurate în Trakai, Lituania.

Cuprins

  • Cine a cucerit medalia de aur
  • La ce probă a luat România medalia de bronz

Cine a cucerit medalia de aur

„Medalia de aur a fost câștigată în proba de dublu rame feminin (JW2-) de echipajul format din Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică. Cele două românce au dominat clar cursa, pe care au încheiat-o cu timpul de 08:02.79 și au urcat astfel pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Uzbekistan a obținut medalia de argint, iar Canada a luat bronzul”, a anunțat Federația Română de Canotaj.

La ce probă a luat România medalia de bronz

Bronzul a fost obținut la 8+1 feminin.

„Medalia de bronz a fost obținută în proba de 8+1 feminin (JW8+), de echipajul alcătuit din Teodora Sandu, Mariana Cașu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu și cârmaciul Ștefania-Jakril Băicuși. A fost o cursă spectaculoasă și extrem de strânsă de la start până la finish, iar podiumul a fost completat de Marea Britanie și Statele Unite”, a mai transmis federația.

La această competiție, România a fost reprezentată de 8 echipaje, formate din 38 de sportivi.

