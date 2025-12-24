Fotbalul din Turcia se confruntă cu un scandal uriaș. Președintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost descoperit pozitiv la o testare pentru consumul de cocaină.
Sadettin Saran a fost pus sub control judiciar de autoritățile turce. Procurorii au confirmat că o probă de păr prelevată în timpul unei anchete privind stupefiantele a fost testată pozitiv la cocaină, scrie ziarul Daily Sabah. Incidentul este de natură să provoace un uriaș scandal în fotbalul din Turcia.
Rezultatul a fost confirmat de Institutul de Medicină Legală care a trimis concluziile parchetului din Istanbul. Acest incident marchează o escaladare semnificativă a unei anchete care a plasat deja una dintre cele mai influente figuri ale sportului turc sub supraveghere judiciară.
Saran este un om de afaceri turco-american născut în Denver. El a preluat conducerea lui Fenerbahce în septembrie 2025. Astfel, a devenit al 38-lea preşedinte al unuia dintre cele trei mari cluburi ale Turciei. Saran a fost, anterior, vicepreşedinte la Fenerbahce, între 2001 şi 2004.
Sadettin Saran este şi preşedintele Saran Holding, un conglomerat puternic cu legături strânse cu transmisiunile sportive şi drepturile media. Și-a construit reputaţia prin contracte majore de difuzare internaţională, inclusiv pentru drepturile Bundesligii, în Turcia.
Sadettin Saran a ajuns conducătorul clubului, la Fenerbahce, după alte trei candidaturi eșuate. De această dată a reușit să-l învingă pe fostul preşedinte Ali Koc. Acest scandal care lovește puternic în fotbalul din Turcia reprezintă cel mai serios test din cariera sa.
Ancheta, condusă de parchetul oraşului Istanbul, se concentrează pe acuzaţiile de furnizare de narcotice, consum de droguri şi facilitare a consumului de droguri. Aceste acuzații, dacă vor fi dovedite în justiție, sunt pedepsite cu închisoarea conform legislaţiei turce.
Saran, care se afla în străinătate în momentul convocării sale iniţiale, s-a întors în Turcia de la Milano pe 19 decembrie, El a depus mărturie în calitate de suspect. A fost eliberat sub control judiciar, inclusiv cu o interdicţie de călătorie internaţională impusă de un judecător de pace penal. Omul de afaceri turc rămâne în libertate sub supraveghere judiciară.
Nici Saran, nici clubul Fenerbahce nu au emis o declaraţie oficială cu privire la rezultatul testului capilar. În timpul unei mărturii anterioare, Saran ar fi negat acuzaţiile.