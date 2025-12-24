Fotbalul din Turcia se confruntă cu un scandal uriaș. Președintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost descoperit pozitiv la o testare pentru consumul de cocaină.

Scandal în fotbalul din Turcia

Sadettin Saran a fost pus sub control judiciar de autoritățile turce. au confirmat că o probă de păr prelevată în timpul unei anchete privind stupefiantele a fost testată pozitiv la cocaină, scrie ziarul Daily Sabah. Incidentul este de natură să provoace un uriaș scandal în fotbalul din Turcia.

Rezultatul a fost confirmat de Institutul de Medicină Legală care a trimis concluziile parchetului din Istanbul. Acest incident marchează o escaladare semnificativă a unei anchete care a plasat deja una dintre cele mai influente figuri ale sportului turc sub supraveghere judiciară.

Saran este un om de afaceri turco-american născut în Denver. El a preluat conducerea lui Fenerbahce în septembrie 2025. Astfel, a devenit al 38-lea preşedinte al unuia dintre cele trei mari cluburi ale Turciei. Saran a fost, anterior, vicepreşedinte la Fenerbahce, între 2001 şi 2004.

Sadettin Saran este şi preşedintele Saran Holding, un conglomerat puternic cu legături strânse cu transmisiunile sportive şi drepturile media. Și-a construit reputaţia prin contracte majore de difuzare internaţională, inclusiv pentru drepturile Bundesligii, în Turcia.

Reputația lui Sadettin Saran este în joc

Sadettin Saran a ajuns conducătorul , la Fenerbahce, după alte trei candidaturi eșuate. De această dată a reușit să-l învingă pe fostul preşedinte Ali Koc. Acest scandal care lovește puternic în fotbalul din Turcia reprezintă cel mai serios test din cariera sa.

Ancheta, condusă de , se concentrează pe acuzaţiile de furnizare de narcotice, şi facilitare a consumului de droguri. Aceste acuzații, dacă vor fi dovedite în justiție, sunt pedepsite cu închisoarea conform legislaţiei turce.

Saran, care se afla în străinătate în momentul convocării sale iniţiale, s-a întors în Turcia de la Milano pe 19 decembrie, El a depus mărturie în calitate de suspect. A fost eliberat sub control judiciar, inclusiv cu o interdicţie de călătorie internaţională impusă de un judecător de pace penal. Omul de afaceri turc rămâne în libertate sub supraveghere judiciară.

Nici Saran, nici clubul Fenerbahce nu au emis o declaraţie oficială cu privire la rezultatul testului capilar. În timpul unei mărturii anterioare, Saran ar fi negat acuzaţiile.