Dan Şucu, acționarul majoritar al FC Rapid, i-a cerut lui Gino Iorgulescu să demisioneze de la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). „Faptul că preşedintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regeşte — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur şi simplu inacceptabil”, a tunat Șucu. Iorgulescu i-a dat un răspuns presărat cu ironii. Și o amenințare.

De ce s-a supărat Dan Șucu pe Gino Iorgulescu

Scandalul a izbucnit după ce Comitetul de Urgenţă al Federației Române de Fotbal (FRF) a decis să modifice Regulamentul LPF cu privire la înregistrarea jucătorilor pe lista A.

Asta după ce Gigi Becali, patronul FCSB, a dorit să-l înregistreze din nou pe Malcom Edjouma, rămas în afara primei echipei, în primă instanță.

Cum arată solicitarea acționarului Rapid ca Iorgulescu să demisioneze

„”𝐔𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞 𝐬𝐚̆ „𝐩𝐮𝐩𝐞” 𝐢𝐧𝐞𝐥𝐮𝐥 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐧𝐮 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞 𝐭𝐨𝐭̦𝐢!”

Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă — un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor.

Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav. Iar faptul că președintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur și simplu inacceptabil.

Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deține. Problema este că președintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalți membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă.

În încheiere, țin să urez mult succes celor trei cluburi românești încă angrenate în competițiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa”, a transmis Dan Șucu, într-un redat pe pagina de Facebook a FC Rapid.

Și Universitatea Craiova a contestat decizia Comitetului de Urgență al FRF de a modifica Regulamentul LPF.

Ce reacție a avut Becali, implicat și el în scandal

Gigi Becali , după meciul dintre FCSB și Slobozia, pierdut de echipa sa.

Dan Șucu și Mihai Rotaru „mă gândesc că au niște studii, puțin bun simț. Întunecarea minții și invidia, că îi spulberă și îi decapitează Becali. Și o voi face: și pe Șucu, și pe Rotaru! Praful o să se aleagă! O să îi spulber iar. Nu cred că pe Dan Șucu și Mihai Rotaru nu îi duce mintea la asta.

Am făcut-o? A jucat Edjouma? Dacă nu e legal, să dea în judecată, să facă plângere penală. Nea Șucu, fă plângere penală împotriva mea. Dați-mă în judecată că de ce nu luați și voi un campionat. Îi spulber din nou. Vă uitați la TV la cupele europene, stați acasă!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Cum a răspuns Gino Iorgulescu solicitării de demisie

Gino Iorgulescu a răspuns ironic la cererea lui Dan Șucu de a demisiona.

„Eu nu sunt un angajat al lor! Eu sunt ales de președinții de cluburi. Domnul Șucu a mai zis că mă plătește el, i-am spus că nu mă plătește el. (n.r. – Plătit regește) Regește? Eu am preluat ce avea și Mitică Dragomir înainte.

Domnul Șucu spune că el mă plătește. Cum să mă plătească el? Eu aduc banii de la drepturile TV prin contractul actual, care e destul de mare ,ținând cont de cum se joacă în România”, a reacționat Gino Iorgulescu, pentru

El a mai spus că s-a consultat cu Burleanu: „Toţi, de la toate cluburile, făceau o şmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul jucătorului şi în aceeaşi zi să facă altul, nu mai era niciun scandal, nici cu Şucu, nici cu alţii. Am zis de ce să facem chestia asta ca să facă nişte nereguli. Că este o neregulă, gândind la rece. Cum să reziliezi un contract şi să faci altul în aceeaşi zi. Şi atunci am vrut să scăpăm de hiba asta din regulament. (…) M-am consultat şi cu Burleanu şi am făcut chestia asta”:

„Tot ce se întâmplă în fotbal ar vrea să fie ca el, Şucu. Se grăbeşte. Eu nu mă pun la mintea lui. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă. Nu sunt prăduitor. Dacă el vrea să mă măscărească, lumea o să-l judece. O să le spun tuturor ce s-a întâmplat, că mâine e Adunare Generală. (…) Domnul Şucu este cam agresiv şi crede că lumea este la picioarele dânsului”, a mai susținut Iorgulescu, potrivit