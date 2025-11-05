Scandalul din România care a ajuns în Premier League. Comentatorii VOYO, puși la zid de fanii lui Arsenal

Suporterii din România ai echipei engleze Arsenal Londra s-au enervat pe jurnaliștii care comentează meciurile din Premier League. Ce spun fanii lui Arsenal.

Mihai Mironică, pus la zid de fanii lui Arsenal

Fanii din România ai lui Arsenal Londra îl acuză pe Mihai Mironică de lipsă de deontologie și profesionalism. Suporterii se referă la comentariul din timpul meciului Burnley-Arsenal, disputat în acest week-end.

„ARSC sesizează că, în timpul acestei transmisiuni, tonul și conținutul comentariilor au depășit limitele analizei sportive și au abordat o zonă de ironii repetate, afirmații false și dezinformări lipsite de respect față de Arsenal FC și suporterii săi din România și implicit a publicului VOYO.”, arată un comunicat al Arsenal România Supporters Club.

Ironii și informații greșite, în loc de comentariu

Suporterii cer platformei VOYO, care difuzează în exclusivitate meciurile din Premier League să dea dovadă de profesionalism și să aducă niște comentatori adevărați.

„Câteva dintre afirmațiile făcute pe parcursul transmisiunii de către comentatorii partidei din 1 noiembrie, Mihai Mironică și Bogdan Nevel pot fi regăsite mai jos.

„Arsenal e doar un Burnley de lux”,

„Arsenal ar fi cea mai cenușie campioană a Angliei”,

„În general, Arsenal e mai bine cu capul decât cu piciorul”,

„Nu știm cât de încântat ar fi Arsène Wenger de ceea ce vede acum la Arsenal”,

„Arsenal vrea să-și întărească academia care în ultimii ani n-a mai produs nimic în academie de la Lewis-Skelly încoace” și alte confuzii majore precum, Timber confundat cu Dumfries de la Inter,

”Ce e mai posibil sa ia Arsenal titlul sau sa retrogradeze Wolves?”.

Plus, zecile de zvonuri și invenții despre transferuri și remarci complet lipsite de context fotbalistic: Gyökeres ar fi ales numărul 14 „ca Johan Cruyff și Ianis Hagi”, fără măcar o mențiune despre Thierry Henry.”, scriu fanii lui Arsenal Londra.

Fanii lui Arsenal acuză dezinformările date de comentatorii de la VOYO

„Astfel de comentarii denotă o lipsă gravă de documentare și înțelegere a jocului de fotbal, dar contribuie la dezinformarea publicului VOYO și la perpetuarea unei imagini eronate despre o echipă respectată și admirată la nivel mondial, inclusiv de către toți managerii din Premier League. De la Guardiola la Scott Parker, toți managerii din Premier League vorbesc despre Arsenal ca despre cea mai completă și fluidă echipă din Anglia la ora actuală. Dar pentru comentatorul VOYO Mihai Mironică, echipa lui Arteta ar fi „cea mai cenușie campioană a Angliei” și „nu l-ar face mândru pe Arsène Wenger”.

Arsenal România Supporters Club solicită respectarea standardelor de obiectivitate și imparțialitate în comentariul LIVE al transmisiunilor VOYO pentru toate partidele din Premier League și evitarea remarcilor ironice sau denigratoare care nu au legătură cu analiza sportivă.

ARSC își dorește ca VOYO să prezinte în România cu profesionalism și respectul pe care îl merită, cea mai urmărită competiție de fotbal din lume. Arsenal Romania Supporters Club face astfel un apel la corectitudine și decență către VOYO și transmisiunile sale sportive. Publicul VOYO merită analize și nu dezinformare și bășcălie în transmisiunile si producțiile VOYO și merită comentatori și analiști corecți.”, mai arată comunicatul fanilor din România ai lui .

Arsenal Londra se află pe primul loc în Premier League după nouă etape, la 7 puncte de campioana en-titre .