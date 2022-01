Scandalul „Djokovic” încinge spiritele în Australia: „E un idiot!” / „Un mincinos cretin!” (VIDEO)

Scandalul în care Novak Djokovic e personaj principal e departe de a se încheia. Taberele par clar formate, unii fiind de partea sârbului, alții contestând argumentele sale pentru a juca la Australian Open. În Australia, spiritele s-au încins și s-a ajuns la cuvinte grele. De exemplu, doi prezentatori de televiziune au fost surprinși în timp ce-l criticau în termeni dur pe tenismen.

Rebecca Maddern și Mike Amor, prezentatori ai postului Channel 7, au fost surprinşi, într-o pauză publicitară, comentând scandalul momentului.

„Oricum priveşti, Novak Djokovic este un mincinos cretin. Este regretabil că toată lumea a fost lângă el. Nici nu cred că a fost pozitiv (n.r. la COVID-19). Nu cred că acel formular e adevărat”, a spus Maddern, potrivit as.ro.

Iar Amor a fost chiar mai dur de atât: „Este un idiot. Ne spune rahaturi, scuze de rahat, şi minciuni de rahat. Cred că o să scape cu totul”.

Should @Channel7 reporters behave like this? #LetNovakPlay #istandwithnovak #IStandWithDjokovic #AustraliaHasFallen What do you think @OzraeliAvi pic.twitter.com/VNNm7x5ZXJ

— Uros Brkic (@urbr) January 11, 2022