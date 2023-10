Scandalul Halep se poate extinde în tenis la nivel mondial. Dezvăluire în ziarele internaționale: „Halep nu a fost singura sportivă care a folosit acel produs în acea zi, la US Open”

Patronul firmei care a produs despre care echipa lui Halep susține că a fost contaminat cu roxadustat susține că produsul lui e bun și că la US Open, atunci când Halep a fost prinsă dopată, mai mulți tenismeni au folosit același colagen.

Halep nu ar fi fost singura sportivă care a folosit acel produs în acea zi, la US Open

Gazeta Sporturilor a descoperit cine a produs suplimentul despre care echipa lui Halep susține că a fost contaminat cu roxadustat. Firma este canadiană și se numește Quantum Nutrition, anunță .

Publicația canadiană The Globe and Mail a preluat investigația Gazetei Sporturilor despre . Jurnalistul a discutat cu patronul Quantum Nutrition. „O companie din Toronto critică articolele care o leagă de scandalul de dopaj în care starul Simona Halep a primit o suspendare de 4 ani și spune că numele firmei este în prim plan pentru că Simona are nevoie de un țap ispășitor”, scrie The Globe and Mail.

După ce Kostas Koveos, directorul financiar al Quantum Nutrition, a discutat cu reporterul GSP în Canada, acum John Koveos, nutriționist cu diplomă și practicant de bodybuilding natural, a vorbit pentru prima dată de la izbucnirea scandalului, cu The Globe and Mail.

„Au nevoie de cineva pe care să dea vina. Se dorește ca firma să fie țapul ispășitor”, a spus John pentru sursa citată. Patronul a mai declarat că deși firma lui nu produce propriu zis suplimentele, el „are încredere 100% în compania care o face”.

A continuat spunând: „Quantum Nutrition produce suplimente pentru sute de atleți, printre care olimpici sau hocheiști din NFL. Niciun sportiv nu a avut probleme, fiind testați în mod regulat. Iar Halep nu a fost singura sportivă care a folosit acel produs în acea zi, la US Open”.

Dar nu a dorit să spună care sunt ceilalți jucători de tenis.