Scene uluitoare în semifinala de la ATP Dubai / Andrey Rublev, descalificat din cauza unui gest revoltător (VIDEO)

Gest revoltător făcut de Andrey Rublev în setul decisiv al semifinalei Turneului de la Dubai. Acesta a fost descalificat după ce a înjurat în limba natală.

Rusul și-a pierdut calmul după un raliu în care s-a considerat nedreptatit de decizia arbitrului de linie. Adversarul său, Alexander Bublik conducea în acel moment, scor 6-7(4), 7-6(5), 6-5, potrivit .

Rublev a avut propriile dispute cu unul dintre arbitrii de linie încă din primul game al partidei.

Bublik, nervos la începutul setului decisiv, și-a spulberat racheta, izbind-o de teren. A primit un Code Violation.

Lucrurile au degenerat în setul decisiv, la scorul de 6-5 pentru Bublik. Nemulțumit de două decizii luate de arbitrul de linie, Rublev s-a apropiat amenințător și a țipat în fața oficialului.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the final

— Tennis TV (@TennisTV)