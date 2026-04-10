Acasa » Sport » Gigi Becali l-a sfătuit pe Răzvan Lucescu ce să facă pentru sufletul tatălui său: „Acum, numai el poate să-l ajute”

Traian Avarvarei
10 apr. 2026, 19:45
Gigi Becali. Sursa Foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Gigi Becali, sfat pentru Răzvan Lucescu
  2. Gigi Becali, laude pentru Mircea Lucescu

Gigi Becali, patronul FCSB și om apropiat Bisericii, a povestit ce trebuie să facă Răzvan Lucescu pentru a ajuta sufletul tatălui său, regretatul Mircea Lucescu. Vorbind cu reporterii, Becali a spus că va avea discuția asta și cu Răzvan Lucescu personal.

Gigi Becali, sfat pentru Răzvan Lucescu

„O să vorbesc cu Răzvan și o să-i spun: ‘Răzvane, toate camerele și toată lumea, toate stadioanele, nimeni nu te poate ajuta acum’. Acum, numai el poate să-l ajute.

Trece acum un cerșetor, îi dai 100 de lei și îi spui ‘pentru nea Mircea’, cu asta l-ai ajutat. E prea puțin ca să poți să ridici sufletul, pentru că el a avut slavă pe pământ, toată lumea, toată Europa. Acum trebuie să-și intre Răzvan în rol. Eu o să-i spun ce trebuie să facă. Acum își intră el în rol, Răzvan. O să-i spun ce trebuie să facă ca să poată să-l ridice cât de cât”, a susținut Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Gigi Becali, laude pentru Mircea Lucescu

Tot acum, Gigi Becali a povestit că a avut în trecut o discuție de două ore cu Mircea Lucescu, în care a fost impresionat de cunoștințele sale și de faptul că nu bârfește.

„Eu l-am cunoscut, am rămas mască. Am stat două ore cu el și în două ore… am rămas mască, cultură. (…) Cea mai frumoasă amintire? A venit la mine acasă și m-a luat când a fost treaba cu ucrainenii, ca să poată echipa Ucrainei să vină la bază. Am stat două ore cu el. Mi-a povestit niște lucruri, știa niște povești din istorie. M-a uimit atunci.

Nu poți să zici un lucru pe care îl apreciez, sunt mai multe. Cât am stat eu cu el, el nu bârfea pe nimeni. Dacă îi spuneai ceva rău de cineva, nu-l interesa. Asta am sesizat. Mă gândesc la inimă”, a mai spus Gigi Becali.

