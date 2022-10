Simona Halep, depistată cu substanța roxadustat la o testare inteligentă: „Se comandă atunci când există informații sau bănuieli, suspiciuni”

Substanța roxadustat a fost depistată în organismul Simonei Halep în urma unei testări inteligente, pe 29 august, după înfrângerea suferită de fostul lider mondial în fața Dariei Snigur în primul tur de la US Open 2022, potrivit .

Simona Halep, depistată cu roxadustat la o testare inteligentă

Specialiștii consultați de GSP au vorbit despre procedură: „Simona era foarte testată și pe toate tipurile de probe biologice, foarte des pe sânge. A fost o testare inteligentă, care se comandă atunci când există informații sau bănuieli, suspiciuni. Sau când este planificat un control la un meci, iar sportivii sunt selectați în funcție de performanțele fizice, de exemplu”.

Dubla-câștigătoare de Grand Slam susține că testarea pozitivă a fost „cel mai mare șoc” din viața sa.

„Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele. În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat cu bună știință substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a scris Halep, vineri, pe Facebook, în limba engleză.

Cristina Tudor Popescu, pe B1 TV, despre roxadustat: „Are niște efecte adverse de te ia groaza!”

Gazetarul, care consideră că fostul lider WTA , a vorbit despre substanța depistată în organismul Simonei Halep și a spus că este vorba despre „un medicament care în stare foarte gravă”.

„Mai întâi, vreau să vă spun că șocul meu a fost legat în primul rând tocmai de acest medicament, care nu este o substanță dopantă prin definiție. Este un medicament, un medicament care se prescrie bolnavilor în stare foarte gravă. Este un medicament de cam ultimă soluție. De ce? Pentru că are niște efecte adverse, domnilor, de te ia groaza!”, a afirmat CTP, vineri, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.