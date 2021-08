Simona Halep pierde primul meci jucat după revenire. Ea a fost învinsă în turul al doilea la Montreal de Danielle Collins

Simona Halep a fost învinsă în turul doi al turneului WTA de la Montreal. Meciul cu Danielle Collins a durat două ore și 45 de minute, jucătoarea din SUA, obținând victoria în trei seturi.

Danielle a cerut un time-out medical în momentul în care Simona conducea cu 3-2. Danielle Collins, 27 de ani, 1,78 metri înălţime, a venit în Canada cu 11 victorii consecutive, care i-au adus primele trofee WTA în palmares, la Palermo şi la San Jose.

