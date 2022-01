Simona Halep, primele declarații despre cazul Novak Djokovic. Ce a spus finalista Australian Open 2018

Simona Halep a început cu dreptul aventura la Australian Open, învingând-o pe Magdalena Frech în primul tur, iar la finalul partidei întrebările nu au ocolit subiectul debutului de an în tenisul internațional, cazul Novak Djokovic.

Liderul ATP a fost expulzat din Australia chiar înainte de debutul Openului de la Antipozi, în condițiile în care instanța a menținut decizia guvernului australian de a-i anula viza pentru a doua oară. Astfel, participarea sa la următoarele ediții are perspective incerte, iar sârbul s-ar lovi de probleme asemănătoare și la următorul turneu de Grand Slam din 2022, prestigiosul Roland Garros de la Paris, având în vedere că Franța a adoptat oficial legea permisului vaccinal.

Simona Halep, primele declarații despre cazul Novak Djokovic

Simona Halep, care este vaccinată și care a promovat în mai multe rândui campania din România, a ezitat să dea un răspuns tranșant în cazul lui Novak Djokovic, însă s-a arătat din nou în favoarea vaccinului anti-COVID-19.

Întrebată dacă în opinia sa Novak Djokovic trebuia lăsat să participe la Australian Open 2022, finalista ediției din 2018 a explicat: „Eu am fost tot timpul pro-vaccin. M-am și vaccinat atunci când a trebuit, chiar de la început. Mereu am ascultat opinia specialiștilor, doctorilor și sunt în totalitate de acord cu ei. Este vorba despre ceva global și nu pot eu, care nu mă pricep la așa ceva, să îmi dau cu părerea, dar într-adevăr a fost o situație dificilă pentru toată lumea”.

Ce a spus fostul lider mondial după victoria cu Magdalena Frech

La capătul duelului din runda inaugurală a Australian Open 2022, Simona Halep a recunoscut că a avut emoții și a explicat că „mereu e greu în primul tur”.

„Am avut emoții, mereu e greu în primul tur. Important e că am câștigat și asta mă face fericită. Emoții au venit din cauza accidentărilor de anul trecut. Încrederea nu a fost la cel mai înalt nivel. Vreau să joc cel mai bun tenis al meu, dar nu reușesc mereu. Voi încerca să joc mai bine în următorul meci. A fost important că am venit din timp aici și am putut să joc pe aceste terenuri și să mă obișnuiesc cu atmosfera. E mereu plăcut să vin în Australia. Să sperăm că voi juca mai bine de la zi la zi”, a declarat Simona Halep, citată de GSP.ro.