Simona Halep și Roger Federer își petrec vacanța la malul mării Egee

Simona Halep se află în această perioadă în vacanță în stațiunea grecească Mikonos, pe țărmul mării Egee. Sportiva a publicat și poze din complexul de lux unde „își reîncarcă bateriile”, așa cum afirmă pe Instagram. Ea este însoțită de soțul ei și un grup de prieteni. Totuși, Simona a decis să nu împărtășească fotoggrafii romantice.

View this post on Instagram

Prețul pentru o vacanță în stațiunea Mykonos este în jur de 5.000 de lei, pentru câteva zile de distracție.

Simona Halep se pregătește pentru turneul de la Washington, Citi Open, ce se va desfăşura în perioada 1-7 august. Ea a urcat în această vară pe poziția 16 în clasamentul WTA, după încheierea Wimbledon. Înaintea turneului de la All England Club, sportiva din România era pe poziția 18 în topul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis.

Coincidență sau nu, la doar 50 de km distanță se relaxează și Roger Federer. Sportivul elvețian se află alături de famili în Paros, a treia insulă ca mărime din arhipeleagul Ciclade.

In Pictures: Roger Federer’s Fun Time With Family During Holiday in Greece

— Roxxs Fisher (@RoxxsFisher)