Simona Halep spune că a avut un atac de panică în meciul cu Qinwen Zheng, care a lăsat-o fără replică în turul II de la Roland Garros: „Nu am știut cum să gestionez situația”

Simona Halep a vorbit despre eșecul de la Roland Garros, competiție pe care după o înfrângere cu Qinwen Zheng, și susține că a suferit un atac de panică în setul secund.

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) începuse excelent partida cu Qinwen Zheng (19 ani, locul 74 mondial) și a închis primul act la 6-2, după puțin peste jumătate de oră de joc, însă a suferit o cădere inexplicabilă în restul confruntării. Fostul lider mondial a reușit să mai ia doar trei ghemuri în următoarele două seturi și a părăsit competiția în turul II pentru prima oară după anul 2015.

Roland Garros este turneul de Grand Slam la care românca se simțea cel mai bine, câștigând întrecerea în 2018 și jucând alte două finale, în 2014 și 2017. În plus, ea a fost considerată multă vreme cea mai bună jucătoare a lumii pe zgură.

Simona Halep spune că a avut un atac de panică în meciul cu Qinwen Zheng de la Roland Garros

Potrivit , întrebată de intervenția medicilor din setul decisiv, fostul număr 1 mondial din tenisul feminin a răspuns: „Am avut un atac de panică. Nu am știut cum să gestionez situația, pentru că nu mi se întâmplă foarte des. Nu m-am mai putut concentra, nu am mai avut aceaași coordonare pe teren. Ea a profitat de acest lucru. După meci a fost destul de greu, dar mi-am revenit. M-am recuperat și trebuie să învăț ceva din acest episod. Mă bucur că acum pot zâmbi. Știam că totul va fi bine, doctorii au verificat fiecare aspect”.

„E doar un meci de tenis, cred că ar trebui să îl abordez puțin mai relaxată. N-ar trebui să mai pun atât de multă presiune pe mine. Chiar îmi dorem să reușesc lucruri frumoase aici. M-am simțit bine pe teren, la antrenamente, am muncit din greu. Nu găsesc un motiv particular, dar s-a întâmplat. Nu am ce face, trebuie să accept. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată într-un meci”, a mai spus cea mai galonată jucătoare de tenis din România.