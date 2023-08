Situație jenantă în Somalia! Ministrul Sportului și-a cerut scuze după ce a trimis la Jocurile Mondiale Universitare o sportivă care nu avea nicio experiență anterioară (VIDEO)

Situație jenantă în Somalia, după ce a fost trimisă o sportivă care a avut nevoie de aproape 22 de secunde pentru a termina cursa de 100 de metri, cu 10 secunde decât câștigătoarea competiției.

Ministrul Sportului și-a cerut scuze după ce o sportivă fără pic de experiență, Nasra Abubakar Ali, a fost trimisă să-și reprezinte țara la Jocurile Mondiale Universitare din China.

Întreaga cursă a fost filmată, iar imaginile au devenit virale imediat.

Potrivit BBC, tânăra sportivă nu avea nicio experiență anterioară în competiții de nivel înalt.

Într-un clip video publicat pe rețelele de socializare, sportiva care a reprezentat Somalia la Jocurile Mondiale Universitare din China a ieșit repede din cadrul camerei de filmat. Spre final, atleta a termina cursa cu un mic salt jovial.

Atleta începătoare a terminat cursa în 21,81 secunde – la peste 10 secunde în urma câștigătoarei.

