Acasa » Sport » Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia (VIDEO)

Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia (VIDEO)

Traian Avarvarei
07 feb. 2026, 16:35
Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de Iarnă. Sursa foto: Captură video - Comitetul Olimpic și Sportiv Român / Facebook
Celebrul Snoop Dogg a fluturat un steag al României pe străzile din Cortina, Italia, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Sportivii români s-au întâlnit cu artistul pe străzi, în timpul festivităților. Zâmbitor și relaxat în stilul caracteristic, Snoop Dogg a acceptat să ia steagul României și l-a fluturat câteva secunde.

Snoop Dogg e ambasador neoficial al competiției. De asemenea, el a purtat și torța olimpică pe teritoriul Italiei. Acum doi ani, artistul a fost invitat de NBC să acopere Jocurile Olimpice de Vară din Franța, lucru pe care l-a făcut cu succes.

Gecile pe care le-au purtat sportivii la ceremonia de deschidere a JO de Iarnă au fost făcute de o româncă. Este vorba despre Ilinca Lungu, fiica scriitorului ieșean Dan Lungu.

Evident, tatăl ei s-a arătat extrem de mândru. „Pentru mine deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano / Cortina este absolut specială. Toți acești oameni poartă geci făcute de Ilioara noastră…😍 ”, a scris Dan Lungu, pe Facebook.

