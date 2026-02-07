Celebrul Snoop Dogg a fluturat un steag al României pe străzile din Cortina, Italia, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Snoop Dogg, cu steagul României

Sportivii români s-au întâlnit cu artistul pe străzi, în timpul festivităților. Zâmbitor și relaxat în stilul caracteristic, Snoop Dogg a acceptat să ia steagul României și l-a fluturat câteva secunde.

Snoop Dogg e ambasador neoficial al competiției. De asemenea, el a purtat și torța olimpică pe teritoriul Italiei. Acum doi ani, artistul a fost invitat de NBC să acopere Jocurile Olimpice de Vară din Franța, lucru pe care l-a făcut cu succes.

Gecile sportivilor, făcute de o româncă

Gecile pe care le-au purtat sportivii la ceremonia de deschidere a JO de Iarnă au fost . Este vorba despre Ilinca Lungu, fiica scriitorului ieșean Dan Lungu.

Evident, tatăl ei s-a arătat extrem de mândru. „Pentru mine deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano / Cortina este absolut specială. Toți acești oameni poartă geci făcute de Ilioara noastră…😍 ”, a scris Dan Lungu, pe Facebook.