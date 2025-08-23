B1 Inregistrari!
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)

Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 aug. 2025, 23:33
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
Sorana Cîrstea. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Rob Prange

Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland (Ohio). Românca a învins-o în finală pe americanca Ann Li.

Cuprins

  • Câte titluri are acum Sorana Cîrstea
  • Ce premiu primește Sorana Cîrstea

Câte titluri are acum Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea, venită din calificări, a învins-o pe americanca Ann Li, după o oră și 24 de minute de joc, cu 6-2, 6-4.

Astfel, la 35 de ani, Cîrstea și-a trecut în palmares al treilea său titlu WTA la simplu, după cele obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021), informează Agerpres.

Ce premiu primește Sorana Cîrstea

Pentru acest titlu, românca a fost premiată cu un cec de 36.300 de dolari și cu 268 de puncte WTA.

Ea urmează să joace în primul tur la US Open contra jucătoarei argentiniene Solana Sierra.

