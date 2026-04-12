Sorana Cîrstea (36 de ani, 29 WTA) și Shuai Zhang (37 de ani, 64 WTA) au câștigat trofeul în proba de dublu a turneului WTA 500 de la Linz. Pentru româncă e al doilea titlu pe anul acesta, după cel de simplu de la Transylvania Open.
Făcând pereche pentru prima oară, Sorana Cîrstea și Shuai Zhang s-au impus cu 6-3, 6-2 în fața cehoaicelor Jesika Maleckova (31 de ani) și Miriam Skoch (29 de ani).
În finala de simplu de la Linz, Mirra Andreeva (18 ani, 10 WTA) a învins-o cu 1-6, 6-4, 6-3 pe Anastasia Potapova (25 de ani, 97 WTA) și și-a adjudecat titlul.
Trofeul de la Linz este al șaptelea câștigat la dublu de Sorana Cîrstea, informează GSP.
„Vreau să felicit adversarele. De asemenea, aș vrea să-i mulțumesc partenerei mele că m-a învățat să joc dublu în această săptămână. M-am simțit foarte bine și cred că asta s-a văzut pe fața mea. A fost o săptămână minunată. După cum știți, e ultimul meu turneu și sunt fericită că voi pune acest trofeu de la Linz în vitrină”, a declarat Sorana Cîrstea, la festivitatea de premiere.
La rândul ei, Shuai Zhang a susținut că ea și coechipiera ei s-au bucurat de tenis, fără să le pese de vârstă: „În primul rând, felicitări adversarelor, un turneu grozav și cu siguranță ne vom mai întâlni. Mult succes! Când am vorbit cu Sorana despre a juca aici la dublu, a urmat tragerea la sorți de la Miami și am nimerit una cu cealaltă. Dar am jucat și nu a contat vârsta, ne-am bucurat de tenis și am câștigat turneul. Am vrut să arătăm tuturor că iubim tenisul”.