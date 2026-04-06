Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat în ultimele ore, acesta fiind internat în continuare la Terapie Intensivă, în cadrul Spitalul Universitar de Urgență București. Deși medicii au reușit inițial să îl stabilizeze, evoluția recentă ridică semne de îngrijorare, iar prognosticul rămâne rezervat.

Cum s-a ajuns la această situație

este internat încă din 29 martie, după ce a acuzat probleme de sănătate. Situația s-a complicat chiar în ziua în care urma să fie externat, pe 3 aprilie, când a suferit un infarct miocardic și a fost transferat de urgență la ATI.

De atunci, medicii îl monitorizează permanent, în încercarea de a-i stabiliza funcțiile vitale.

Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat. Ce spune ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că starea lui Mircea Lucescu este extrem de gravă și că în ultimele 24-48 de ore s-a produs o degradare semnificativă.

„Din păcate, este în stare critică. Informațiile pe care le am și pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la terapie intensivă. Mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical.”, a declarat Alexandru Rogobete, potrivit .

Ce au transmis medicii de la Spitalul Universitar

Reprezentanții unității medicale au precizat că starea pacientului s-a agravat în cursul weekendului, după episoade repetate de aritmii cardiace.

„Facem următoarele precizări de interes, ca urmare a atenției publice manifestate:

Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție! Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, au transmis reprezentanții SUUB.

În prezent, Mircea Lucescu este atent supravegheat de echipa medicală, însă evoluția este incertă. Medicii evită să ofere un prognostic clar, în contextul stării critice.