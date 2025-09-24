Superliga: Care sunt favoritele la câștigarea titlului după primele 8 etape

Campionatul a început cu un ritm alert și diferențe clare între echipele aflate în lupta pentru titlu. Dacă Universitatea Craiova și Rapid au pornit ca din tun și au adunat puncte prețioase, FCSB și CFR Cluj se confruntă cu dificultăți neobișnuite pentru statutul lor.

Potrivit , acestea sunt cele 4 mari favorite la cucerirea trofeului, însă forma arătată în debutul sezonului ridică semne de întrebare. Parcursul lor s-ar putea modifica în perioada următoare, deoarece pauza competițională cauzată de acțiunile echipelor națioanle aduce șansa recalibrării loturilor.

Universitatea Craiova

Oltenii conduc clasamentul după 8 etape, reușind să-și păstreze invincibilitatea și obținând 6 victorii și 2 remize. Echipa lui Mirel Rădoi a impresionat prin echilibru: defensiva s-a remarcat cu doar câteva goluri primite, iar atacul a fost constant eficient. Craiova are și avantajul moral al calificării în grupele UEFA Conference League, un plus de vizibilitate și experiență europeană. În sezonul trecut, clubul a terminat pe podium, iar acum pare să fi găsit consistența necesară pentru o cursă de titlu. Suporterii din Bănie trăiesc cu sentimentul că acesta ar putea fi sezonul mult așteptat.

FCSB

Startul FCSB-ului a fost surprinzător de slab: o singură victorie în 8 meciuri și multiple sincope care au adus echipa la un total de doar 6 puncte. În preliminariile Champions League, formația a părăsit competiția devreme, ceea ce a accentuat presiunea asupra lotului și a conducerii. Deși lotul rămâne valoros, iar istoria recentă o plasează mereu printre pretendente, momentul actual ridică semne serioase de întrebare. Problemele de constanță și forma scăzută a unor jucători-cheie au complicat startul. Totuși, tradiția și calitatea individuală pot menține echipa în cursa pentru primele locuri, dacă urmează o revenire rapidă.

Rapid București

Giuleștenii sunt revelația începutului de sezon, fiind neînvinși în primele 8 runde, perioadă în care au bifat 5 victorii și 3 remize. Rapid se află pe locul secund și arată o maturitate tactică superioară sezonului trecut, când a oscilat în rezultate. Entuziasmul tribunelor și continuitatea pe banca tehnică au consolidat atmosfera de la club. În plus, victoriile cu adversari direcți au crescut moralul echipei. Dacă ritmul se menține, Rapid se poate poziționa serios ca rival principal pentru Craiova. Este unul dintre puținele cluburi care transmit impresia de echilibru în acest sezon, cu o formulă capabilă să reziste presiunii.

CFR Cluj

Campioana sezoanelor 2018-2022 și câștigătoarea Cupei României în 2025 traversează un început neașteptat de slab. După 7 meciuri, CFR are doar 6 puncte și o singură victorie, 3 remize și 3 înfrângeri. Problemele ofensive și schimbările de lot din vară au afectat coeziunea echipei. Totuși, experiența și structura clubului, obișnuit să joace an de an la vârf, nu pot fi ignorate. În ciuda clasamentului modest, ardelenii au resursele să revină, iar pauza competițională le oferă șansa de a regla mecanismele. Statutul de campioană în exercițiu menține presiunea, dar și încrederea că revenirea este posibilă.