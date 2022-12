Tragedie la Mondial! Un comentator american a murit după ce i s-a făcut rău în timpul meciului Olanda – Argentina / Fratele său face acuzații grave: „A fost ucis!”

O veste tragică vine de la Cupa Mondială din Qatar, din sferturile de finală, după ce jurnalistul american Grant Wahl, unul dintre comentatorii partidei, a murit.

Acestuia i s-a făcut rău în timpul celei de-a doua reprize de prelungiri și nu a mai putut fi salvat, chiar dacă a fost resuscitat minute bune pe arena Lusail.

Grant Wahl avea 49 de ani și fusese implicat într-un scandal de principii la începutul Cupei Mondiale, atunci când nu a fost lăsat să intre pe stadion cu un tricou imprimat în culorile curcubeului, însemn al comunității LGBT.

Fratele său a anunțat decesul jurnalistului și a lansat inclusiv o ipoteză șocantă, conform căreia Grant Wahl ar fi fost de fapt ucis.

Absolutely bone chilling stuff

Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today

His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play

