UEFA, anchetă după meciul lui Mircea Lucescu din Liga Campionilor. Învinși pe teren propriu de Dinamo Kiev, fanii lui Fenerbahce au scandat numele lui Vladimir Putin (VIDEO)

UEFA deschide o investigație cu privire la comportamentul pe care l-au manifestat fanii lui Fenerbahce în timpul partidei disputate cu Dinamo Kiev miercuri seară la Istanbul, când ultrașii turci au scandat numele lui Vladimir Putin. Meciul de formația antrenată de Mircea Lucescu.

Organizația care gestionează fotbalul european spune că a fost numit un inspector etic și disciplinar, care va ancheta „presupusul comportament inadecvat al suporterilor lui Fenerbahce” din timpul returului cu Dinamo Kiev, partidă încheiată cu victoria clubului ucrainean, scor 2-1 după 120 de minute. Prima manșă s-a jucat în Polonia și s-a terminat la egalitate, 0-0.

Momentul reprobabil a avut loc la golul înscris de Vitaliy Buyalski, mijlocașul lui Dinamo Kiev, care a sărbătorit reușita imitând din mâini un vultur. Vulturul este simbolul lui Beșiktaș, marea rivală a lui Fener, transmite .

Watch as fans of Turkish football team Fenerbahçe chant „Vladimir Putin” after Dynamo Kyiv scored against them in their qualifier

— NoComment (@nocomment)