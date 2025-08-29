Umilință maximă pentru marele Mourinho. Tehnicianul a fost concediat de la Fenerbahce

Antrenorul Jose Mourinho (62 de ani) a fost demis de conducerea echipei turce Fenerbahce, după eliminarea suferită în Liga Campionilor. Echipa turcă a pierdut calificarea în fața Benficăi Lisabona.

Ce s-a întâmplat cu Jose Mourinho

Demiterea lui Mourinho spulberă visul celor de la FCSB

Echipa de fotbal Fenerbahce, cu Jose Mourinho pe bancă, a pierdut miercuri returul cu Benfica Lisabona, din play-off-ul Ligii Campionilor. După o remiză în meciul tur (0-0), turcii au cedat la limită în fața portughezilor, scor 0-1, și au retrogradat în grupa principală de Europa League.

Înfrângerea a dus la demiterea tehnicianului portughez, anunțul fiind făcut printr-un comunicat de presă, sec. Conducerea lui Fenerbahce a anunțat că a încheiat colaborarea cu Mourinho și i-a transmis succes în cariera viitoare.

„Colaborarea cu Jose Mourinho, care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre începând cu sezonul 2024-2025, a luat sfârșit. Îi mulțumim pentru eforturile depuse până acum pentru echipa noastră și îi dorim mult succes în carieră”, au transmis cei de la Fenerbahce.

După două zile de la eșecul înregistrat la Lisabona, clubul turc l-a demis peJose Mourinho, care a fost numit la începutul lunii august 2024. La finalul acestei perioade, după 62 de partide, cu portughezul pe bancă, echipa a avut o medie de 2,02 puncte pe meci.

Demisia lui Mourinho este de natură să spulbere visul lui MM Stoica, managerul FCSB. Acesta spunea, potrivit patronului Gigi Becali, că și-ar fi dorit ca echipa să joace împotriva lui Jose Mourinho și a lui Fenerbahce, în Europa League.

„MM spunea că vrea pe Mourinho (n.r. Fenerbahce, adversar în faza principală). Eu nu am nicio pretenție”, spunea Gigi Becali.

FCSB s-a calificat în faza principală din Europa League, după ce a învins echipa scoțiană Aberdeen, scor 3-0 (2-2 în tur), în manșa retur a „dublei” din play-off.