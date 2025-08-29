B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Umilință maximă pentru marele Mourinho. Tehnicianul a fost concediat de la Fenerbahce

Umilință maximă pentru marele Mourinho. Tehnicianul a fost concediat de la Fenerbahce

Adrian Teampău
29 aug. 2025, 11:58
Umilință maximă pentru marele Mourinho. Tehnicianul a fost concediat de la Fenerbahce
Jose Mourinho. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Antrenorul Jose Mourinho (62 de ani) a fost demis de conducerea echipei turce Fenerbahce, după eliminarea suferită în Liga Campionilor. Echipa turcă a pierdut calificarea în fața Benficăi Lisabona.

Cuprins:

  • Ce s-a întâmplat cu Jose Mourinho
  • Demiterea lui Mourinho spulberă visul celor de la FCSB

Ce s-a întâmplat cu Jose Mourinho

Echipa de fotbal Fenerbahce, cu Jose Mourinho pe bancă, a pierdut miercuri returul cu Benfica Lisabona, din play-off-ul Ligii Campionilor. După o remiză în meciul tur (0-0), turcii au cedat la limită în fața portughezilor, scor 0-1, și au retrogradat în grupa principală de Europa League.

Înfrângerea a dus la demiterea tehnicianului portughez, anunțul fiind făcut printr-un comunicat de presă, sec. Conducerea lui Fenerbahce a anunțat că a încheiat colaborarea cu Mourinho și i-a transmis succes în cariera viitoare.

„Colaborarea cu Jose Mourinho, care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre începând cu sezonul 2024-2025, a luat sfârșit. Îi mulțumim pentru eforturile depuse până acum pentru echipa noastră și îi dorim mult succes în carieră”, au transmis cei de la Fenerbahce.

După două zile de la eșecul înregistrat la Lisabona, clubul turc l-a demis peJose Mourinho, care a fost numit la începutul lunii august 2024. La finalul acestei perioade, după 62 de partide, cu portughezul pe bancă, echipa a avut o medie de 2,02 puncte pe meci.

Demiterea lui Mourinho spulberă visul celor de la FCSB

Demisia lui Mourinho este de natură să spulbere visul lui MM Stoica, managerul FCSB. Acesta spunea, potrivit patronului Gigi Becali, că și-ar fi dorit ca echipa să joace împotriva lui Jose Mourinho și a lui Fenerbahce, în Europa League.

„MM spunea că vrea pe Mourinho (n.r. Fenerbahce, adversar în faza principală). Eu nu am nicio pretenție”,  spunea Gigi Becali.

FCSB s-a calificat în faza principală din Europa League, după ce a învins echipa scoțiană Aberdeen, scor 3-0 (2-2 în tur), în manșa retur a „dublei” din play-off.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Andrea Mandorlini, după ce a pierdut cursa către Europa: „Trebuia să avem mai multă încredere. Puteam mai mult”
Sport
Andrea Mandorlini, după ce a pierdut cursa către Europa: „Trebuia să avem mai multă încredere. Puteam mai mult”
Elias Charalambous a dat verdictul, imediat după victoria cu Aberdeen: „Obiectivul nostru este clar”
Sport
Elias Charalambous a dat verdictul, imediat după victoria cu Aberdeen: „Obiectivul nostru este clar”
Mirel Rădoi, după victoria categorică cu Istanbul Bașakșehir: „Am făcut o mare greșeală”. Ce transferuri își dorește antrenorul
Sport
Mirel Rădoi, după victoria categorică cu Istanbul Bașakșehir: „Am făcut o mare greșeală”. Ce transferuri își dorește antrenorul
FCSB domină Aberdeen și se califică în Europa League. Campioana României își arată adevărata forță în play-off
Sport
FCSB domină Aberdeen și se califică în Europa League. Campioana României își arată adevărata forță în play-off
Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1. Oltenii scriu istorie și ajung pentru prima dată în grupele Conference League
Sport
Universitatea Craiova – Bașakșehir 3-1. Oltenii scriu istorie și ajung pentru prima dată în grupele Conference League
Andrea Mandorlini a făcut o promisiune, înainte de returul cu Hacken: „Vă asigur”
Sport
Andrea Mandorlini a făcut o promisiune, înainte de returul cu Hacken: „Vă asigur”
Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”
Sport
Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”
Mirel Rădoi, emoții mari înaintea duelului cu Istanbul Bașakșehir: „Va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur”
Sport
Mirel Rădoi, emoții mari înaintea duelului cu Istanbul Bașakșehir: „Va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur”
OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român
Sport
OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român
Mircea Rednic, în pragul despărțirii de Standard Liege. Românul a ajuns la două eșecuri consecutive
Sport
Mircea Rednic, în pragul despărțirii de Standard Liege. Românul a ajuns la două eșecuri consecutive
Ultima oră
14:03 - Ana Maria Barnoschi a părăsit Kanal D după 14 ani de colaborare. Pe ce drum vrea să o apuce vedeta de televiziune
13:54 - Schimbare în divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Asul din mânecă cu care se laudă fostul campion
13:51 - Șofer de Bolt, bătut de un pasager. Care ar fi fost motivul
13:33 - De la o simplă răceală la tulburări neurologice. Despre ce este vorba
13:27 - Criză politică într-o importantă țară asiatică. Premierul a fost demis de Curtea Constituțională
13:10 - Un tânăr a spart un magazin de telefoane și s-a lăudat pe internet. Ce a urmat
13:04 - Semne de dezgheț în Familia Regală a Marii Britanii. Prințul Harry revine la Londra pe 8 septembrie
13:03 - Teo de la „Insula Iubirii” sare în apărarea Ellei, după ce concurenta a fost asaltată de critici. Ce a declarat ispita
12:37 - Gaza: 71 de palestinieni uciși, după intensificarea bombardamentelor
12:28 - Acuzații de corupție la vârful Coreei de Sud. Fosta primă-doamnă, acuzată pentru luare de mită