Un câine a intrat într-o cursă de schi la JO 2026 și a ieșit pe locul 1 în inimile sportivelor și privitorilor (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 feb. 2026, 09:10
Sursa foto: Hepta - DPA Images / Terje Pedersen
Moment amuzant la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia. Un câine a intrat într-o cursă de schi feminin pe echipe, alăturându-se sportivelor chiar pe final.

Un câine, concurent de ocazie la JO 2026

Câinele, evident fericit, a început să alerge după două schioare și a devenit și mai fericit când publicul l-a aplaudat la trecerea liniei de sosire. Patrupedul a devenit astfel vedeta momentului, dar schioarele nu s-au supărat.

„Am fost surprinsă, ca toți ceilalți. N-am mai văzut așa ceva. Cam nebunesc…”, a spus suedeza Maja Dahlqvist, care a și câștigat aurul în competiție, alături de coechipiera sa, Jonna Sundling.

Ce au spus proprietarii câinelui

Patrupedul e un câine lup cehoslovac, locuiește în zonă și-l cheamă Nazgul, scrie CNN. Potrivit NPR, proprietarii lui sunt rude cu unul dintre oficialii evenimentului.

„A plâns mai mult decât de obicei dimineață, că ne-a văzut plecând, și cred că pur și simplu voia să stea cu noi. Mereu caută oamenii”, a spus unul dintre proprietari.

