Un fotbalist cu peste 100 de meciuri în prima ligă a făcut infarct la un antrenament. Alexandru Vagner renunțase la fotbalul profesionist și s-a dedicat pokerului online (VIDEO)

Alexandru Vagner (33 de ani), un fotbalist cu peste 100 de meciuri în prima ligă a României, a suferit un infarct săptămâna trecută și este internat la Spitalul Județean Brașov, potrivit .

Alexandru Vagner a făcut infarct la un antrenament

Fotbalistul se antrena marția trecută alături de Inter Cristian și a participat la un exercițiu de 5 contra 2, însă în drum spre vestiare s-a prăbușit. La fața locului și-a făcut apariția un paramedic SMURD care locuiește lângă stadion, iar în cele din urmă a sosit și Ambulanța.

După aproape o oră de manevre repetate, Alexandru Vagner a fost stabilizat și transportat la spital, iar de atunci este în stare critică.

În ultimele luni, el ar fi acuzat o stare de oboseală accentuată din cauza nopților nedormite în care juca poker online și consuma energizante.

Alexandru Vagner a adunat peste 100 de meciuri în prima ligă, la echipe ca Gloria Bistrița, FCM Târgu Mureș, FC Brașov și Concordia Chiajna, însă în 2008 renunța la cariera de fotbalist și s-a dedicat pokerului.

Ultima echipă la care a evoluat este AS SR Brașov, cu care a promovat în Liga 3.

„Nu mai vedeam nici un viitor în fotbal. Ce să fac, să trăiesc de pe o zi pe alta? Ajunsesem să am doar bani de mâncare! Apoi, episoadele Concordia Chiajna şi FC Braşov m-au determinat să renunţ. Am fost păcălit, umilit, ajunsesem să nu mai dorm noaptea de stres! În 2017 eram sub contract cu Concordia Chiajna, iar Cornel Ţălnar mă suna insistent să vin la FC Braşov, în Liga 2. Am acceptat să merg la Braşov, după ce semnasem prelungirea contractului cu un an cu Concordia. Doar că preşedintele celor din Ilfov, Cristi Tănase, nu a mai înregistrat contractul! Am luat o ţeapă cu salariul pe un an. Episodul Braşov mi-a pus capac. Am renunţat la contract şi am trecut totul la pierderi”, spunea fotbalistul pentru Monitorul Expres.

El se arăta de părere că „avantajul la poker este că nu ai un şef, îţi faci programul cum vrei”.