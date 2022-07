Unde își petrec vacanța Simona Halep și Toni Iuruc. Destinația de vis în care au ajuns (GALERIE FOTO)

Simona Halep a terminat sezonul pe iarbă și se va bucura de vacanță până la începutul lunii august, când va participa la WTA Washington, un prim turneu din seria pregătitoare pentru US Open.

Unde își petrec vacanța Simona Halep şi Toni Iuruc

Halep a terminat sezonul pe iarbă la Wimbledon, unde s-a oprit în semifinale. Ea a fost învinsă de Rybakina, care

La finalul partidei, românca că va lua o mică vacanță până la WTA Washington: „Primul meu țel acum este să merg în vacanță pentru că am muncit mult, am nevoie de un pic de odihnă. Apoi vreau să devin pe zi ce trece mai bună și să fac ce vreau pe teren: să fiu mai agresivă, să fiu creativă și să pot menține un nivel ridicat în fiecare zi. Am reușit într-o anumită măsură, dar în semifinale nu am fost destulă de bună”.

a aflat că Simona Halep şi au plecat în vacanţă, cu destinaţia Mykonos, o insulă grecească din Marea Egee.

Halep şi Iuruc se vor cununa

Simona Halep şi Toni Iuruc pe 13 noiembrie. O petrecere va urma apoi la Cazinoul Sinaia, cu aproape 300 de invitaţi.

Cei doi au făcut cununia civilă pe 15 septembrie anul trecut, ceremonia fiind urmată, de asemenea, de

Halep și Iuruc au avut apoi o săptămână de miere în Bodrum, Turcia. Ei au mai mers în vacanță în Milano și Paris.