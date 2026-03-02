Victor Pițurcă a vorbit deschis despre situația delicată în care a ajuns FCSB. Echipa deține, paradoxal, titlul de campioană a României, dar a ratat calificarea în play-off în actualul sezon. Fostul selecționer al naționalei nu și-a ascuns surprinderea față de acest eșec. El a analizat motivele care au dus la acest rezultat neașteptat. Cu experiența sa atât la prima reprezentativă, cât și pe banca echipei patronate de Gigi Becali, Pițurcă a oferit un verdict clar despre declinul formației roș-albastre.
De ce a ratat FCSB calificarea în play-off, în ciuda unui lot valoros
Victor Pițurcă este convins că problema nu ține de lipsa valorii, ci de atitudinea și deciziile din interiorul clubului. Fostul selecționer a subliniat că jucătorii FCSB-ului rămân printre cei mai buni din campionat, însă relaxarea instalată după câștigarea titlului a avut consecințe serioase.
„Vrei să reluăm vechile discuții? Puteți să îl întrebați pe Gigi, el vă spune tot. Vinovații sunt toți, de la Gigi, conducere tehnică, dar mai ales jucătorii. Jucătorii de la FCSB sunt valoroși, chiar dacă au terminat pe 7, formează una dintre cele mai bune echipe. Aici e problema, când una dintre cele mai bune echipe, dacă nu cea mai bună, pierde cu echipe mai slabe, echipe care au promovat. Au câștigat campionatul anul trecut, au făcut o sărbătoare care i-a costat. A fost o relaxare la început de campionat. De data asta nu au mai revenit. Eu zic că ar trebui ca Gigi Becali să regândească puțin strategia. De data asta nu a mai mers să facă el echipa, schimbările. E un rezultat rușinos pentru club”, a transmis Pițurcă, în direct la Digi Sport.
Ce a spus Pițurcă despre varianta aducerii lui Mirel Rădoi la FCSB
Victor Pițurcă nu crede că Mirel Rădoi ar reprezenta o soluție reală pentru FCSB. El a spus acest lucru în ciuda dorinței lui Gigi Becali de a-l instala în funcția de manager general.
„Ce înseamnă Rădoi manager? Nu am înțeles ce vrea să-l angajeze pe Rădoi. Rădoi nu ar accepta nici măcar antrenor să fie, dacă Gigi se bagă în probleme tehnice. Îl cunosc pe Gigi, astea sunt ideile lui de moment. Vorbește, dar după o oră, două se răzgândește. Ar avea nevoie de un Adrian Ilie. Avea nevoie de mult timp. E extrem important să aduci jucători valoroși.
Nu trebuie să coste bani mulți. Fotbalul românesc nu își permite să plătească milioane de euro pe jucători. Dar pentru asta ai nevoie de oameni, de oameni care au conexiuni. Adrian Ilie are conexiuni în Spania, Turcia, în țările cu fotbal dezvoltat. Dar vedeți, Gigi când are cuțitul la os vine cu idei de genul ăsta. Până acum a crezut că va veni totul de la sine. Uite că nu se întâmplă asta, chiar dacă au un lot bun de jucători”, a mai declarat Victor Pițurcă.