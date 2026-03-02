Victor Pițurcă a vorbit deschis despre situația delicată în care a ajuns FCSB. Echipa deține, paradoxal, titlul de campioană a României, dar . Fostul selecționer al naționalei nu și-a ascuns surprinderea față de acest eșec. El a analizat motivele care au dus la acest rezultat neașteptat. Cu experiența sa atât la prima reprezentativă, cât și pe banca echipei patronate de Gigi Becali, Pițurcă a oferit un verdict clar despre declinul formației roș-albastre.

De ce a ratat FCSB calificarea în play-off, în ciuda unui lot valoros

Victor Pițurcă este convins că problema nu ține de lipsa valorii, ci de atitudinea și deciziile din interiorul clubului. Fostul selecționer a subliniat că jucătorii FCSB-ului rămân printre cei mai buni din campionat, însă relaxarea instalată după câștigarea titlului a avut consecințe serioase.

„Vrei să reluăm vechile discuții? Puteți să îl întrebați pe Gigi, el vă spune tot. Vinovații sunt toți, de la Gigi, conducere tehnică, dar mai ales jucătorii. Jucătorii de la sunt valoroși, chiar dacă au terminat pe 7, formează una dintre cele mai bune echipe. Aici e problema, când una dintre cele mai bune echipe, dacă nu cea mai bună, pierde cu echipe mai slabe, echipe care au promovat. Au câștigat campionatul anul trecut, au făcut o sărbătoare care i-a costat. A fost o relaxare la început de campionat. De data asta nu au mai revenit. Eu zic că ar trebui ca să regândească puțin strategia. De data asta nu a mai mers să facă el echipa, schimbările. E un rezultat rușinos pentru club”, a transmis Pițurcă, în direct la Digi Sport.

Ce a spus Pițurcă despre varianta aducerii lui Mirel Rădoi la FCSB