B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Victor Pițurcă, analiză fără menajamente despre FCSB. Ce spune despre eșecul din play-off și varianta Mirel Rădoi: „Vinovații sunt toți”

Victor Pițurcă, analiză fără menajamente despre FCSB. Ce spune despre eșecul din play-off și varianta Mirel Rădoi: „Vinovații sunt toți”

Ana Beatrice
02 mart. 2026, 21:47
Victor Pițurcă, analiză fără menajamente despre FCSB. Ce spune despre eșecul din play-off și varianta Mirel Rădoi: „Vinovații sunt toți”
Sursă Foto: Inquam Photos / Bogdan Danescu
Cuprins
  1. De ce a ratat FCSB calificarea în play-off, în ciuda unui lot valoros
  2. Ce a spus Pițurcă despre varianta aducerii lui Mirel Rădoi la FCSB

Victor Pițurcă a vorbit deschis despre situația delicată în care a ajuns FCSB. Echipa deține, paradoxal, titlul de campioană a României, dar a ratat calificarea în play-off în actualul sezon. Fostul selecționer al naționalei nu și-a ascuns surprinderea față de acest eșec. El a analizat motivele care au dus la acest rezultat neașteptat. Cu experiența sa atât la prima reprezentativă, cât și pe banca echipei patronate de Gigi Becali, Pițurcă a oferit un verdict clar despre declinul formației roș-albastre.

De ce a ratat FCSB calificarea în play-off, în ciuda unui lot valoros

Victor Pițurcă este convins că problema nu ține de lipsa valorii, ci de atitudinea și deciziile din interiorul clubului. Fostul selecționer a subliniat că jucătorii FCSB-ului rămân printre cei mai buni din campionat, însă relaxarea instalată după câștigarea titlului a avut consecințe serioase.

„Vrei să reluăm vechile discuții? Puteți să îl întrebați pe Gigi, el vă spune tot. Vinovații sunt toți, de la Gigi, conducere tehnică, dar mai ales jucătorii. Jucătorii de la FCSB sunt valoroși, chiar dacă au terminat pe 7, formează una dintre cele mai bune echipe. Aici e problema, când una dintre cele mai bune echipe, dacă nu cea mai bună, pierde cu echipe mai slabe, echipe care au promovat. Au câștigat campionatul anul trecut, au făcut o sărbătoare care i-a costat. A fost o relaxare la început de campionat. De data asta nu au mai revenit. Eu zic că ar trebui ca Gigi Becali să regândească puțin strategia. De data asta nu a mai mers să facă el echipa, schimbările. E un rezultat rușinos pentru club”, a transmis Pițurcă, în direct la Digi Sport.

Ce a spus Pițurcă despre varianta aducerii lui Mirel Rădoi la FCSB

Victor Pițurcă nu crede că Mirel Rădoi ar reprezenta o soluție reală pentru FCSB. El a spus acest lucru în ciuda dorinței lui Gigi Becali de a-l instala în funcția de manager general.

„Ce înseamnă Rădoi manager? Nu am înțeles ce vrea să-l angajeze pe Rădoi. Rădoi nu ar accepta nici măcar antrenor să fie, dacă Gigi se bagă în probleme tehnice. Îl cunosc pe Gigi, astea sunt ideile lui de moment. Vorbește, dar după o oră, două se răzgândește. Ar avea nevoie de un Adrian Ilie. Avea nevoie de mult timp. E extrem important să aduci jucători valoroși.

Nu trebuie să coste bani mulți. Fotbalul românesc nu își permite să plătească milioane de euro pe jucători. Dar pentru asta ai nevoie de oameni, de oameni care au conexiuni. Adrian Ilie are conexiuni în Spania, Turcia, în țările cu fotbal dezvoltat. Dar vedeți, Gigi când are cuțitul la os vine cu idei de genul ăsta. Până acum a crezut că va veni totul de la sine. Uite că nu se întâmplă asta, chiar dacă au un lot bun de jucători”, a mai declarat Victor Pițurcă.

Tags:
Citește și...
Cupa Mondială din SUA arde la buzunare. Suporterii plătesc sume uriașe pentru a fi alături de echipele favorite
Sport
Cupa Mondială din SUA arde la buzunare. Suporterii plătesc sume uriașe pentru a fi alături de echipele favorite
Analiza lui Becali, după rezultatul „rușinos” al FCSB: „Oamenii s-au ghiftuit de bani. Doi jucători m-au costat două milioane!”
Sport
Analiza lui Becali, după rezultatul „rușinos” al FCSB: „Oamenii s-au ghiftuit de bani. Doi jucători m-au costat două milioane!”
Gigi Becali, reacție tranșantă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Azi e ultima zi!”
Sport
Gigi Becali, reacție tranșantă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Azi e ultima zi!”
Gigi Becali se compară cu Trump: „Altul nu este ca mine la fotbal, împărat”
Sport
Gigi Becali se compară cu Trump: „Altul nu este ca mine la fotbal, împărat”
Gigi Becali: LGBT-ul vrea drogangeală pe Arena Națională. Fac toate drăciile
Sport
Gigi Becali: LGBT-ul vrea drogangeală pe Arena Națională. Fac toate drăciile
Renta viageră pe care o primește Marius Urzică: Câți bani ia de la stat în fiecare lună
Sport
Renta viageră pe care o primește Marius Urzică: Câți bani ia de la stat în fiecare lună
Optimile Europa League: dueluri grele între echipe de top. Care sunt favoritele pentru drumul spre finală
Sport
Optimile Europa League: dueluri grele între echipe de top. Care sunt favoritele pentru drumul spre finală
Gigi Becali s-a certat cu Inteligența Artificială: „Bă, tu ești Satana!”. La ce concluzie a ajuns latifundiarul după discuție
Sport
Gigi Becali s-a certat cu Inteligența Artificială: „Bă, tu ești Satana!”. La ce concluzie a ajuns latifundiarul după discuție
ULTIMA ORĂ: S-au tras la sorți meciurile din optimile Champions League. Avem un duel de foc. Cum arată tabloul complet
Sport
ULTIMA ORĂ: S-au tras la sorți meciurile din optimile Champions League. Avem un duel de foc. Cum arată tabloul complet
Strategii Avansate la Pariuri pe Cornere
Sport
Strategii Avansate la Pariuri pe Cornere
Ultima oră
23:21 - Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea ratelor și sprijin pentru plata creditelor
23:19 - Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
23:04 - Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
22:52 - Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
22:49 - Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”
22:39 - Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
22:35 - Shakira a cântat gratuit într-o piață istorică din Ciudad de Mexico. Număr record de spectatori la concertul artistei
22:22 - Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
22:20 - O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
22:07 - Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente