Victor Pițurcă și șeful Romarm, Gabriel Țuțu, au fost reținuți de DNA în dosarul achiziției de măști necoforme pentru spitalele MApN (surse)

UPDATE, 30 ianuarie, ora 14.15: Victor Pițurcă, fost selecționer al echipei naționale de fotbal, și Gabriel Țuțu, șeful Romarm, au fost reținuți de Direcția Națională Anticorupție, luni, în dosarul măștilor neconforme care ar fi fost livrate spitalelor ce aparțin de Ministerul Apărării Naționale, spun sursele .

Firma care ar fi livrat măștile neconforme i-ar aparține lui Alex Pițurcă, fiul fostului selecționer de la prima reprezentativă, spun sursele G4Media.

Victor Pițurca și-ar fi folosit influența pentru a facilita accesul fiului său la contracte. Cel semnat cu MApN avea o valoare de 11 milioane de lei.

Știrea inițială: Victor Pițurcă, fost selecționer al echipei naționale, ar fi fost reținut de Direcția Națională Anticorupție, în cursul nopții de duminică spre luni, într-un dosar ce se referă la achiziții din perioada pandemiei de COVID-19, potrivit .

Victor Pițurcă ar fi fost reținut de DNA

Fostul atacant al Stelei a fost dus duminică la audieri, iar în cursul nopții ar fi fost reținut. Dosarul se referă la achiziția de măști din perioada pandemiei de COVID-19, notează ProSport.

În același dosar ar fi audiat și unul dintre șefii Romarm.

Jurnaliștii de la ProSport susțin că procurorii investighează posibile fapte de corupție comise de generali MApN în achiziția de măști, dar și posibile fapte de evaziune fiscală.

„Nu am fost chemat încă la audieri! Am auzit că e ceva în derulare, dar eu nu am făcut nimic ilegal”, declara Victor Pițurcă în contextul în care o parte din faptele cercetate ajunseseră pe masa DNA prin disjungere.

Victor Pițurcă a mai fost anchetat într-o speță privind rezilierea contractului dintre el și Federația Română de Fotbal, iar în așa-numitul „dosar Valiza” a primit o condamnare cu suspendare.