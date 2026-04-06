Acasa » Sport » Victorie categorică pentru Cristi Chivu. Inter Milano învinge AS Roma cu 5-2 pe San Siro

Adrian Teampău
06 apr. 2026, 09:03
Antrenorul Cristi Chivu în meciul cu AS Roma Sursa foto: Hepta / DPA Images / Tiziano Ballabio
Cuprins
  1. Victorie pentru Inter Milano în derby-ul cu AS Roma
  2. Cum a fost notat Cristi Chivu la finalul meciului

Inter Milano învinge AS Roma cu 5-2 pe San Siro și își poziția de lider în Serie A, în derby-ul etapei a 31-a la fotbal. Rezultatul este cu atât mai important cu cât echipa pregătită de Cristi Chivu venea după o serie de patru meciuri fără victorie. 

Victorie pentru Inter Milano în derby-ul cu AS Roma

Pentru echipa condusă de pe bancă de Cristi Chivu este un rezultat surprinzător. Înaintea acestui joc, echipa venea după patru meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile și fără să înscrie mai mult de un gol pe meci. Inter Milano s-a impus prin proporțiile scorului administrat adversarei AS Roma.

Milanezii au dat o lecție de fotba rivalilor de la AS Roma, pe care i-a învins fără drept de apel, cu scorul de 5-2. Meciul s-a jucat pe stadionul San Siro, în derby-ul etapei a 31-a a campionatului de fotbal al Italiei. Nerazzurri s-au impus prin golurile marcate de Lautaro Martinez (1, 52), Hakan Calhanoglu (45+2), Marcus Thuram (55) şi Nicolo Barella (62). Pentru oaspeţi au înscris Gianluca Mancini (40) şi Lorenzo Pellegrini (70).

În urma acestui succes, Inter a acumulat 72 de puncte şi şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului. Etapa viitoare de Serie A, Inter joacă pe terenul lui Como, formația de pe locul 4, care are cinci victorii consecutive în campionat. De partea cealaltă AS Roma luptă pentru calificarea în cupele europene. Gruparea din capitala Italiei a suferit a treia înfrângere în patru etape şi ocupă locul al şaselea, cu 54 de puncte.

Echipa lui Chivu s-a distanțat la nouă puncte de rivala AC Milan, ocupanta locului secund. Aceasta din urmă va juca luni în deplasare cu SSC Napoli, campioana en titre, aflată pe poziţia a treia, cu 62 de puncte.

Cum a fost notat Cristi Chivu la finalul meciului

După victoria lui Inter Milano cu AS Roma, antrenorul Cristi Chivu a primit nota 7 din partea italienilor de la Tuttomercatoweb. Potrivit acestora, românul merită laude pentru revenirea Interului.

Chivu – 7 – Nu era sigur că o echipă rănită putea face un astfel de meci. Merită toate laudele și, la fel ca jucătorii săi, merită să fie aplaudat”, au nota italienii.

Antrenorul român și-a lăudat jucătorii, la finalul meciului, pentru evoluția care le-a adus victoria în derby-ul cu Roma. Echipa lui s-a dezlănțuit după pauză. Asta după ce, la pauză, milanezii conduceau cu scorul de 2-1.

Suntem fericiți și mulțumiți. (…) Victoria de astăzi a fost importantă. Mă bucur pentru Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Dumfries, dar același lucru este valabil și pentru Luis Henrique, Diouf, Frattesi și cei care nu au jucat astăzi. (…) Asta am cerut la pauză, să abordăm repriza secundă cât mai bine posibil și să închidem meciul. Această echipă dă semne de maturitate. Poate că în ultimele meciuri au avut câteva scăderi în repriza secundă, dar astăzi am venit cu spiritul potrivit, să fim dominanți și să terminăm meciul”, a declarat Cristian Chivu (45 de ani), pentru postul DAZN.

Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele"
Gheorghe Hagi, aproape de Liverpool înainte de gloria de la Galatasaray. Cum au ratat englezii transferul legendarului român
Cum să interpretezi cotele la pariuri și ce semnifică acestea
Gică Hagi, favorit pentru postul de selecționer. Cum arată lista cu propuneri a Comisiei Tehnice a FRF
Rică Răducanu încă se chinuie să se lase de păcănele: Soția ia pensia de la poștaș, ca să nu o prăpădesc pe la sălile de joc / Toate s-au scumpit, de-abia ne ajung banii
Giovanni Becali, dezvăluiri tulburătoare despre Mircea Lucescu: Voia să moară măreț. Eu nu cred că a meritat. Sper să îi dea Dumnezeu sănătate
Amintirile dureroase ale lui Kylian Mbappe de pe Arena Națională din București. „M-au făcut maimuță! Am vrut să mă retrag!" (VIDEO)
UPDATE: Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu. Se infirmă zvonurile despre un al doilea infarct. Cum se simte fostul selecționer
Ciprian Ciucu are pe masă trei soluţii pentru Arena Naţională. Stadionul a înregistrat pierderi de milioane de euro în 2025
Reacții în lanț după plecarea lui Mircea Lucescu de la națională. Ce spune presa internațională
