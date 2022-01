Viza lui Djokovici a fost anulată de ministrul australian al Imigrației. Sportivul sârb ar urma să fie expulzat din Australia

Ministrul australian al Imigraţiei, Alex Hawke, a anulat viza liderului ATP Novak Djokovici, el precizând că a luat decizia ţinând cont de interesul public.

Ministrul şi-a anunţat decizia printr-un comunicat dat publicităţii vineri. “Mi-am exercitat astăzi puterea conform secţiunii 133C(3) din Legea Migraţiei pentru a anula viza deţinută de domnul Novak Djokovici pe motive de sănătate şi ordine, în baza faptului că era în interesul public să procedez astfel.

Această decizie vine după ce Curtea Federală a decis la 10 ianuarie 2022 anularea unei hotărâri prealabile din motive de echitate procedurală”, se precizează în comunicat.

Liderul ATP va trebui să părăsească Australia de îndată, astfel că participarea sa la Australian Open, turneu programat între 17 și 30 ianuarie, pare puțin probabilă.

În aceste momente, avocații lui Nole pregătesc să atace și această nouă anulare. Dacă nu contestă decizia în instanță sau dacă nu primește un verdict favorabil acolo, Djokovic va fi deportat.

Mai mult, dacă Djokovic pierde de această dată apelul, nu va mai putea primi altă viză pentru intrarea în Australia vreme de 3 ani.

Echipa de avocați a lui Djokovic speră ca audierile să aibă loc în weekend iar o decizie finală să vină cel târziu duminică, astfel încât Novak să poată participa la Australian Open.

Numărul 1 mondial de tenis, Novak Djokovic, s-a prezentat vineri pe teren pentru a se antrena pentru Australian Open, în timp ce aștepta să afle dacă autoritățile îi vor anula viza pentru a doua oară, amenințându-i șansa la un al 21-lea titlu, un record în tenisul mondial.

Djokovic, a fost inclus în tragerea la sorți de joi drept cap de serie și urma să-l înfrunte pe colegul sârb Miomir Kecmanovic pentru meciul său de deschidere, probabil luni sau marți.

BREAKING:

Alex Hawke, the Australian Minister for Immigration, has cancelled Novak Djokovic’s Australian visa „on the basis that it was in the public interest to do so.”

This is effectively a re-deportation order for the unvaccinated nine-time #AusOpen champion. pic.twitter.com/2P611AbUiw

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 14, 2022