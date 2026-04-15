Un incendiu izbucnit într-un apartament din Calea Văcărești a dus la o intervenție care a scos la iveală o situație gravă privind bunăstarea animalelor. După stingerea focului, autoritățile au descoperit zeci de câini ținuți în condiții improprii, iar cazul a trecut rapid din zona de urgență în cea de protecție animală.

Polițiștii, pompierii și echipele Autoritatății pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) au intervenit în Sectorul 4, iar animalele au fost preluate imediat. Ancheta continuă și vizează atât starea , cât și condițiile în care aceștia erau ținuți.

Cum a pornit intervenția autorităților

Totul a început în a doua zi de Paști, după un apel la 112 care anunța un incendiu într-un apartament din Calea Văcărești. La adresă au ajuns echipaje ale Secției 14 Poliție și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Focul a fost lichidat fără pagube importante, însă ceea ce au găsit echipele în locuință a schimbat complet direcția intervenției. Situația a impus chemarea polițiștilor de la Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul DGPMB.

Ce au găsit echipele în apartament

În locuință se aflau 25 de câini de talie mică și medie, ținuți în condiții insalubre și fără resurse suficiente. Autoritățile au constatat lipsa apei și a hranei în cantități adecvate, motiv pentru care au emis ordine de plasare în adăpost.

a trimis de urgență trei echipaje care au preluat în siguranță toate animalele, în prezența polițiștilor. Câinii au fost transportați la adăpostul ASPA Bragadiru pentru evaluare și îngrijire imediată.

Ajunși acolo, medicii veterinari au descoperit mai multe probleme medicale, de la dermatită și otită până la răni, purici și deficiențe de vedere. Unul dintre câini nu se poate deplasa cu membrele posterioare, iar vârstele lor variază între zece luni și cincisprezece ani.

Ce se întâmplă acum cu animalele

Ordinele de plasare în adăpost rămân valabile timp de 45 de zile, perioadă în care câinii sunt îngrijiți. După acest termen, proprietarul poate cere restituirea lor în maximum 30 de zile, dacă achită costurile aferente.

Dacă animalele nu sunt revendicate în intervalul prevăzut de lege, ele pot intra în procedura de adopție. ASPA a precizat că femeia în trecut câini, mai ales bătrâni sau bolnavi. Instituția a transmis că din 2022 i-au fost refuzate alte adopții, din cauza condițiilor cunoscute în care ținea animalele. Mai mulți vecini au indicat că ar exista și alte animale în locații apropiate, relatează Digi24.

După intervenția Secției 14 de Poliție/ISU, femeia a fost condusă pentru un control psihiatric de specialitate, deoarece ar fi refuzat accesul echipelor de urgență. În paralel, Distrigaz a oprit gazele pe scară până la verificări suplimentare.