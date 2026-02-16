B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » Accident grav în Hunedoara: Opt victime, între care doi copii

Accident grav în Hunedoara: Opt victime, între care doi copii

Traian Avarvarei
16 feb. 2026, 09:10
Accident grav în Hunedoara: Opt victime, între care doi copii
Sursa foto: ISU Hunedoara

Un grav accident rutier s-a produs, în noaptea de duminică spre luni, în județul Hunedoara. Opt persoane au fost rănite, între care doi copii cu vârsta de 7 ani.

8 răniți într-un accident în Hunedoara

Accidentul s-a produs pe DN 66, în localitatea hunedoreană Băcia. Au fost implicate două autoturisme, în care se aflau nouă persoane. În urma impactului au rezultat opt răniți, care au fost transportați la spitale din Deva și Hunedoara. Aceștia au suferit diverse traumatisme.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Deva, cu cinci ambulanțe și o autospecială cu modul de descarcerare.

„După evaluarea tuturor celor implicați în evenimentul rutier și acordarea primului ajutor medical, doi băieți, în vârstă de 7 ani, și patru adulți au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Deva, iar alți doi adulți au ajuns la UPU Hunedoara. Cea de-a noua persoană a refuzat transportul la spital”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

Polițiștii urmează să stabilească exact cauzele producerii accidentului.

