Accident grav pe Valea Oltului: O femeie însărcinată a murit (VIDEO)

Accident grav pe Valea Oltului: O femeie însărcinată a murit (VIDEO)

Traian Avarvarei
14 apr. 2026, 08:39
Accident pe Valea Oltului, în a doua zi de Paște. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Accident rutier grav, în a doua zi de Paște
  2. O femeie însărcinată a murit la spital

Un grav accident rutier a avut loc, luni după-amiază, pe DN 7, în zona localității vâlcene Tuțulești. Trei persoane au fost rănite și o femeie însărcinată, în vârstă de 23 de ani, a murit.

Accident rutier grav, în a doua zi de Paște

Accidentul rutier s-a produs la kilometrul 217 al DN 7, fiind implicate două autoturisme.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din judeţul Ilfov, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din judeţul Sibiu, acesta din urmă fiind proiectat în zona căii ferate”, a transmis IPJ Vâlcea.

Accidentul a dus la blocarea traficului rutier şi feroviar.

O femeie însărcinată a murit la spital

Șoferul mașinii răsturnate a ajuns la UPU Sibiu, iar un bărbat și o femeie la UPU Vâlcea.

Pentru femeia însărcinată din mașina răsturnată, victimă care a fost resuscitată la fața locului, s-a solicitat un elicopter SMURD pentru a fi transportată la Craiova. Ea a murit la spital, câteva ore mai târziu.

