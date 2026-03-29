Un accident mortal s-a petrecut, în această seară, pe Drumul Național DN 11, care străbate județul Covasna. O persoană , iar o alta a fost rănită foarte grav.

Accident mortal pe drumul național DN 11

a întrerupt pe Drumul Național DN 11 după o tragedie care s-a petrecut pe raza unei localități de pe DN 11, între Târgu Secuiesc și Onești. Un autovehicul s-a ciocnit cu un ATV provocând un accident mortal, duminică seara. O persoană a murit, iar o alta a fost rănită foarrte grav, potrivit informațiilor furnizate de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Potrivit surselor citate, incidentul s-a petecut între localităţile Lunga şi Lemnia, judeţul Covasna. În urma impactului cu autovehiculul, persoana care conducea ATV-ul a murit, iar un pasager a suferit răni foarte grave.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN11 Târgu Secuiesc-Onești, între localitățile Lunga și Lemnia, județul Covasna, a avut loc o coliziune între un autovehicul și un ATV, în urma căreia o persoană de pe ATV a fost declarată decedată iar o alta a suferit leziuni grave”, se arată într-un comunicat postat pe pagina .

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de mers pentru măsurătorile și cercetările de rigoare. Reluarea circulației a fost estimată de polițiști pentru ora 22.00.

Un alt accident soldat cu morți în Dolj

Un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața, duminică, într-un accident mortal care s-a produs pe un drum judeţean din Dolj. Mașina în care se afla s-a răsturnat într-un șanț de colectare a apelor pluviale. Alţi doi bărbaţi au fost răniţi. Poliția Rutieră Dolj a anunţat că evenimentul s-a produs în comuna Argetoaia.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au stabilit faptul că un bărbat, de 31 de ani, din judeţul Mehedinţi, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 606 A, în afara localităţii Leordeasa, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în şanţul de ape pluviale de pe marginea drumului. În urma evenimentului rutier, din păcate, bărbatul de 31 de ani a decedat”, a transmis sursa citată.

În autoturism se aflau încî doi pasageri, în vârstă de 22 şi 52 de ani, ambii din judeţul Mehedinţi. Aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportați la spital.