Un incident grav a pus joi seară presiune uriașă pe Spitalul Sf. Pantelimon din București, după cedarea sistemului central de oxigen. Medicii au fost nevoiți să intervină rapid pentru pacienții dependenți de alimentarea continuă, iar poliția investighează acum un posibil sabotaj.

Cum a început situația de urgență la Spitalul Sf. Pantelimon

Problemele au apărut după ce instalația de alimentare cu oxigen a cedat, punând în pericol bolnavii internați care aveau nevoie permanentă de suport respirator. Personalul medical a trecut imediat la proceduri de urgență pentru menținerea oxigenării.

Medicii și asistenții au folosit baloane de ventilație și rezervele limitate de butelii disponibile în unitate. În paralel, la a fost trimisă și o autospecială ISU echipată cu stocuri suplimentare de oxigen.

Cât a durat avaria și cum a fost rezolvată

Managerul unității medicale a anunțat că alimentarea normală a fost reluată după aproximativ trei ore de intervenții tehnice. „Sistemul a fost repus în funcțiune, iar situația a fost stabilizată”, a precizat acesta.

Echipe specializate au lucrat în zona afectată pentru repunerea instalației în funcțiune. În același timp, pompierii au intervenit și pentru scurgerile importante de apă observate în apropierea zonei tehnice unde se află instalația de .

Cum tratează autoritățile incidentul

Primele verificări au ridicat suspiciuni serioase privind o intervenție intenționată din partea unei persoane neautorizate. Anchetatorii au luat în calcul posibilitatea furtului unei componente sau distrugerii deliberate a instalației.

Ulterior, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a confirmat că incidentul este tratat drept sabotaj. Potrivit instituției, cineva ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului.

„În urma activităților specifice desfășurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalației și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului. În cauză, sunt desfășurate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. Menționăm că, în acest moment, activitățile sunt în dinamică”, a transmis , potrivit Libertatea.

Ce măsuri urmează

Poliția continuă ancheta pentru a stabili exact traseul suspectului, modul de operare și toate circumstanțele producerii incidentului. La fața locului au rămas echipaje pentru sprijin operațional.

Conducerea spitalului a anunțat măsuri suplimentare de securitate, inclusiv supravegherea permanentă a zonei unde funcționează instalația de oxigen.