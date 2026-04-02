O ambulanță trimisă pentru a salva o pacientă de 90 de ani cu insuficiență respiratorie gravă din județul Vaslui s-a împotmolit în noroi pe drumurile sătești joi, 2 aprilie. Intervenția a fost posibilă după ce un tractor al unei mănăstiri din apropiere a tractat autospeciala după mai bine de 40 de minute.

Ce s‑a întâmplat în Vaslui

Potrivit declarațiilor din materialul original, evenimentul s‑a petrecut joi, 02 aprilie 2026. O ambulanță trimisă să salveze o pacientă de 90 de ani din județul , care suferea de insuficiență respiratorie gravă, a rămas blocată în mocirla de pe drumurile sătești.

Echipajul medical a reușit să preia bătrâna, însă, la plecare, autospeciala s‑a împotmolit atât de rău în noroi încât orice manevră a șoferului a fost inutilă, iar starea pacientei s‑a degradat cu fiecare minut pierdut.

Martorii evenimentului au relatat: „Echipajul a făcut tot posibilul, dar mașina n-a mai putut ieși din mocirlă. Fiecare secundă conta pentru pacienta cu insuficiență respiratorie, dar eram pur și simplu blocați în mijlocul drumului”, citează Ziare.com.

Cine a intervenit și cum a fost extrasă ambulanța

Oamenii din zonă au solicitat sprijinul călugărilor de la o aflată în apropiere, iar călugării au trimis un tractor pentru a debloca autospeciala. Tractorul mănăstirii a fost descris în text ca „îngerul păzitor” al pacientei. După mai bine de 40 de minute de eforturi disperate, tractorul a reușit să extragă ambulanța și să o tracteze până la o porțiune de drum practicabilă, conform sursei.

Localnicii au exprimat revolta față de starea drumurilor: „Norocul a fost ajutorul de la mănăstire. Fără acel tractor, intervenția s‑ar fi putut termina tragic. Este inadmisibil ca în 2026 să avem astfel de drumuri care pun viața oamenilor în pericol”, au reclamat aceștia.

După ce autospeciala și‑a putut continua drumul, femeia de 90 de ani a ajuns la spital în ultimul moment. Pacienta a fost internată de urgență și se află acum sub supravegherea medicilor, conform sursei.