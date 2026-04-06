Bacteria periculoasă depistată din nou la Spitalul de Pediatrie Ploiești. De unde provine și ce măsuri au fost luate

06 apr. 2026, 19:46
Bacteria Pseudomonas aeruginosa a fost identificată din nou într-o probă de apă prelevată la Spitalul de Pediatrie Ploieşti. Conducerea unităţii, reprezentată de managerul Anca Miu, a oprit consumul de apă din reţea şi limitând internările.

Ce s-a depistat şi de unde provine proba

Potrivit sursei, în proba neconformă a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa, iar în acea probă au crescut colonii de Pseudomonas aeruginosa. Proba a fost prelevată de la o chiuvetă dintr-o boxă în care se depozitau materialele de curăţenie, potrivit declarațiilor managerului spitalului, Anca Miu.

„Am monitorizat apa potabilă cum o facem de obicei şi, la laboratorul independent care a prelevat apa, din tot spitalul a ieşit la o probă, la o chiuvetă, neconformă şi am chemat DSP-ul astăzi să preleveze şi ei (…). Când am aflat că este problemă la acea chiuvetă, am oprit consumul de apă potabilă pe tot spitalul (…) şi dăm apă îmbuteliată, gătim cu apă de la Apa Nova şi apa noastră o folosim doar pentru menajer, adică pentru toalete”, a declarat luni managerul spitalului, Anca Miu, potrivit Digi24.

Pe baza rezultatului, conducerea spitalului a contactat Direcţia de Sănătate Publică (DSP) pentru prelevări suplimentare. Restul probelor din spital au fost conforme, iar probele de pe secţie, de la copii, au fost sterile.

Ce măsuri a luat conducerea spitalului

Conducerea Spitalului de Pediatrie Ploieşti, reprezentată de managerul Anca Miu, a oprit consumul de apă potabilă din reţeaua internă a unităţii şi a dispus furnizarea de apă îmbuteliată pentru pacienţi şi personal pe toată perioada sărbătorilor. Pentru prepararea alimentelor se foloseşte apă furnizată de Apa Nova, iar „apa noastră o folosim doar pentru menajer, adică pentru toalete”, a declarat Anca Miu pentru Agerpres.

Totodată, conducerea a anunţat că va limita internările doar la urgenţe. Măsura urmăreşte reducerea riscului de expunere a pacienţilor până la finalizarea dezinfectării şi a noilor prelevări de probe.

Există riscul repetării situaţiei şi ce antecedente sunt

Managerul Anca Miu a explicat că chiuveta respectivă „nu prea [a fost] folosită” şi că stagnarea apei în instalaţie, întrucât era într-o boxă de curăţenie cu mopuri şi materiale de curăţenie, a favorizat dezvoltarea bacteriei, potrivit declarațiilor. Miercuri este programată dezinfecţia instalaţiei de apă, după care vor urma noi prelevări de probe, conform sursei.

Conducerea spitalului estimează că situaţia se poate repeta atâta vreme cât nu se poate înlocui toată instalaţia de apă a spitalului. În urmă cu un an, instalaţia de apă a Spitalului de Pediatrie Ploieşti a fost înlocuită în procent de două treimi, după depistarea aceleiaşi bacterii într-o probă de apă. Direcţia de Sănătate Publică Prahova a anunţat că a ridicat restricţiile de consum al apei abia după patru luni de la depistarea acelei probe neconforme, la finalizarea lucrărilor de înlocuire a instalaţiilor interioare de distribuire a apei potabile, conform sursei.

