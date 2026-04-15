Caz șocant în Craiova. O educatoare de la o grădiniță privată punea copiii să se bată între ei

O grădiniță privată din Craiova este sub ancheta poliției după ce o educatoare îi punea pe copii să se bată între ei, ca formă de pedeapsă. O fetiță i-a cerut mamei ei s-o bată pentru că „așa se întâmplă la grădiniță”.

Grădiniță privată cu abuzuri asupra copiilor

O grădiniță privată din Craiova este în vizorul poliției după ce mai mulți părinți au reclamat asupra copiilor – printre acestea – corecții fizice, jigniri, amenințări, copiii mai mari puși să-i bată pe cei mai mici, la cererea unei educatoare.

Semnalele de alarmă au apărut atunci când părinții și-au dat seama de schimbările de comportament al copiilor. Un caz șocant este cel al unei fetițe care i-a cerut mamei s-o bată pentru că nu și-a terminat mâncarea, spunând că „așa se întâmplă la grădiniță”.

Alți părinți vin cu mărturii încă și mai cutremurătoare. Ei spun că această educatoare le-ar fi cerut copiilor mai mari să-i bată pe cei mai mici, ca un mod de pedeapsă.

Dosar penal pentru abuz

„Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Din cercetări, a reieșit faptul că în perioada martie 2025 – martie 2026, o tânără de 27 de ani, din Craiova, în calitate de educator în cadrul unei grădinițe particulare, din municipiu, pe timpul programului de lucru, ar fi săvârșit acte specifice infracțiunii de purtare abuzivă față de unii copii din cadrul grădiniței.”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Mihaela Sadoveanu, citată de .

Ancheta este în desfășurare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care va analiza probele și declarațiile pentru a stabili amploarea abuzurilor.

Până în acest moment, Mitropolia Olteniei, sub a cărei coordonare funcționează grădinița „Sf. Tatiana”, nu a transmis un punct de vedere oficial.