B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Cimitirul Evreiesc din Reghin, vandalizat: Monumente funerare au fost răsturnate în noaptea de Paște

Cimitirul Evreiesc din Reghin, vandalizat: Monumente funerare au fost răsturnate în noaptea de Paște

Traian Avarvarei
12 apr. 2026, 17:00
Sursa foto simbol: Pixabay

E anchetă în Reghin, după ce 14 monumente funerare din Cimitirul Evreiesc au fost răsturnate. Polițiștii fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte.

Polițiștii din Reghin au fost sesizați duminică, în jurul orei 11:30, prin 112, că „mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc, din municipiul Reghin, ar fi fost răsturnate”. Polițiștii ajunși acolo au constatat că informațiile se confirmă.

Verificările au arătat că, „în noaptea de 11/12 aprilie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta cimitirului, unde ar fi dislocat, prin împingere, monumentele funerare aferente unui număr de 14 morminte”, transmite IPJ Mureș.

Monumentele nu au fost distruse, arată primele verificări.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Reghin, sub coordonarea unui procuror, continuă cercetările într-un dosar penal de profanare de cadavre sau morminte, pentru identificarea și tragerea la răspundere a vinovaților.

Tags:
Citește și...
Bacău: Clopotar, în stare gravă după ce clopotul i-a căzut în cap, la slujba de Înviere
Știri Locale
Bacău: Clopotar, în stare gravă după ce clopotul i-a căzut în cap, la slujba de Înviere
Caraș-Severin: Un mort și patru răniți după ce o mașină s-a izbit de o casă. Printre victime sunt și copii
Știri Locale
Caraș-Severin: Un mort și patru răniți după ce o mașină s-a izbit de o casă. Printre victime sunt și copii
Pregătiri de Paște terminate la spital: Două femei din Iași au suferit accidente casnice grave în bucătărie
Eveniment
Pregătiri de Paște terminate la spital: Două femei din Iași au suferit accidente casnice grave în bucătărie
Constanța: două persoane amendate pentru tăierea și vânzarea florilor din oraș. Primăria face apel la spiritul civic al localnicilor
Știri Locale
Constanța: două persoane amendate pentru tăierea și vânzarea florilor din oraș. Primăria face apel la spiritul civic al localnicilor
Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)
Știri Locale
Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)
Tânăr din Constanța, admis la Universitatea Harvard cu bursă de 1,3 milioane de dolari. Povestea impresionantă a lui Robert Cristian Coceangă
Știri Locale
Tânăr din Constanța, admis la Universitatea Harvard cu bursă de 1,3 milioane de dolari. Povestea impresionantă a lui Robert Cristian Coceangă
Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
Știri Locale
Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului
Știri Locale
Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului
Scene șocante în Cluj. Un livrator, bătut cu ranga de un șofer. Întregul incident a fost filmat (VIDEO)
Știri Locale
Scene șocante în Cluj. Un livrator, bătut cu ranga de un șofer. Întregul incident a fost filmat (VIDEO)
Primăria Capitalei pregătește reguli noi pentru terasele din centrul orașului. Ce planuri are administrația pentru centrul orașului
Știri Locale
Primăria Capitalei pregătește reguli noi pentru terasele din centrul orașului. Ce planuri are administrația pentru centrul orașului
Ultima oră
10:49 - Topul blindatelor europene în 2026. Cine domină și unde se află România. Planurile pentru flota de blindate (GRAFICE)
10:44 - Târg despre moarte în Germania. Iată ce s-a întâmplat la acest eveniment
10:29 - Ilie Bolojan l-a felicitat pe Péter Magyar pentru victoria categorică obținută în Ungaria. Ce mesaj i-a transmis
10:28 - Donald Trump se compară cu Isus Hristos. Fotografia postată de președintele SUA
10:23 - Cine îi plătește taxa la azil lui Irinel Columbeanu, după ce fostele iubite l-au abandonat: „E un om cu suflet bun”
10:11 - Prețul căpșunilor urcă după o iarnă grea. Cât vor plăti românii pentru primele fructe românești
10:03 - Moment delicat pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „A venit la ușă la mine” (VIDEO)
09:54 - Vremea, 13 aprilie: temperaturi în creștere, dar instabilitate în est și la munte
09:54 - CTP: Orban „nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”
09:39 - Rusia lovește din nou! Infrastructura energetică din Cernihiv, distrusă. Mii de oameni rămași în întuneric