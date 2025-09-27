B1 Inregistrari!
Cluj: O fetiță de 7 ani ar fi fost strangulată de un coleg de școală

Selen Osmanoglu
27 sept. 2025, 10:32
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce au făcut polițiștii
  3. Ce a transmis ISJ Cluj
  4. Anchetă în desfășurare

Este anchetă într-o comună din Cluj după ce o fetiță ar fi fost strangulată de un coleg de școală, în timpul pauzei.

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în comuna Frata. În cursul zilei de marți, 23 septembrie, fetița de 7 ani a ajuns la spital, după ce ar fi fost strangulată de colegul ei.

Tatăl micuței spune că băiatul ar fi pus mâna pe o sfoară, a înfășurat-o în jurul gâtului copilei și ar fi strâns-o, provocându-i multiple leziuni, conform cluj24.ro.

Fetița a fost transportată la spital de urgență. Medicii au constatat că minora avea urme vizibile pe gât, dar și un puternic șoc psihologic.

Ce au făcut polițiștii

Mama micuței a făcut, în aceeași zi, reclamație la sediul Secției 4 Poliție Câmpia Turzii. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

„În cauză, polițiștii desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun, cu respectarea legislației incidente prevăzută de Codul de Procedură Penală.”, a transmis IPJ Cluj.

Ce a transmis ISJ Cluj

„Inspectoratul Școlar Județean Cluj dezaprobă astfel de comportamente în spațiul școlii și încurajează directorii unităților de învățământ preuniversitar să aplice cu fermitate măsurile care se impun, potrivit legii, în colaborare cu autoritățile publice care au atribuții privind menținerea climatului de siguranță și securitate în unitățile școlare”, a transmis instituția.

„Detalii cu privire la circumstanțele situațiilor semnalate vă rugăm să le solicitați direct conducerii Școlii Gimnaziale Frata, întrucât directorii au responsabilitatea practicării unui management eficient, prin proceduri și instrumente specifice de monitorizare și intervenție în situații de bullying și de violență”, a mai precizat ISJ Cluj.

Anchetă în desfășurare

Părinții fetei cred că este vorba despre discriminare. Minora este de etnie romă, iar presupusul agresor este român.

În momentul de față, ancheta se află în proces de desfășurare. Autoritățile urmează să stabilească cu exactitate toate detaliile acestui caz.

