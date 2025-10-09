B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Constanța: Sacii cu nisip montați pentru inundații, luați de cetățeni. Primăria: „Nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor”

Constanța: Sacii cu nisip montați pentru inundații, luați de cetățeni. Primăria: „Nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor”

Selen Osmanoglu
09 oct. 2025, 14:31
Constanța: Sacii cu nisip montați pentru inundații, luați de cetățeni. Primăria: „Nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor”
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Furtul sacilor, o infracțiune
  3. „Dacă ați luat saci din greșeală…”

Sacii cu nisip montați pentru inundațiile din Constanța au fost sustrași de cetățeni. Primăria orașului a reacționat și a transmis că aceștia „nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor”.

Ce s-a întâmplat

„Sacii cu nisip montați pe străzile orașului pentru prevenirea inundațiilor nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor, ci mijloace de protecție care se recuperează și se refolosesc”, a informat Primăria Constanța, pe pagina de Facebook.

„Aceștia au fost amplasați pentru a proteja locuințele, spațiile comerciale din oraș pe timpul fenomenelor meteo extreme. Din păcate, au fost constatate situații grave în care unii locuitori au sustras sacii montați de autorități. De pildă, în cartierul Km 5, la intersecția străzii Hatman Arbore cu strada Popa Farcaș, toți cei 20 de saci amplasați de autorități au fost furați”, au anunțat reprezentanții primăriei.

Furtul sacilor, o infracțiune

Primăria Constanței a avertizat că „luarea, mutarea sau deturnarea materialelor puse de autorități pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență constituie faptă penală și atrage răspunderea conform legii”.

„Sacii au fost amplasați pentru protecția publică, nu pentru uz privat. Folosirea lor în scopuri personale – inclusiv la lucrări de construcții – echivalează cu sustragerea de bunuri publice. Fiecare sac luat abuziv diminuează nivelul de siguranță al cartierului și pune în pericol comunitatea”, a mai scris primăria.

„Dacă ați luat saci din greșeală…”

Primăria a anunțat că echipele Confort Urban au început deja strângerea sacilor, după trecerea episodului de vreme severă.

„Este important ca locuitorii să nu intervină asupra acestor materiale – nici să îi mute, nici să îi folosească în scop personal. Dacă ați luat saci din greșeală, returnați-i imediat la locul inițial sau anunțați autoritățile. Dacă ați văzut persoane care sustrag saci, sesizați de urgență Dispeceratul Primăriei sau Poliția Locală”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța.

Aceștia au mai subliniat faptul că „primăria mulțumește tuturor constănțenilor care au dat dovadă de corectitudine, solidaritate și respect față de binele comun”.

Tags:
Citește și...
„Oamenii tremură, asistentele pun sticle cu apă caldă, aduc pături peste pături”. Mărturia revoltătoare a unei paciente din spitalul din Craiova. Ce i-a transmis primarului Lia Olguța Vasilescu
Eveniment
„Oamenii tremură, asistentele pun sticle cu apă caldă, aduc pături peste pături”. Mărturia revoltătoare a unei paciente din spitalul din Craiova. Ce i-a transmis primarului Lia Olguța Vasilescu
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Eveniment
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Cluj: O fetiță de 7 ani ar fi fost strangulată de un coleg de școală
Știri Locale
Cluj: O fetiță de 7 ani ar fi fost strangulată de un coleg de școală
Profesoara din Mehedinți, care s-a spânzurat împreună cu fiul, era în „război” cu fostul partener. Ce detalii au ieșit la iveală
Eveniment
Profesoara din Mehedinți, care s-a spânzurat împreună cu fiul, era în „război” cu fostul partener. Ce detalii au ieșit la iveală
Bărbat înșelat de o femeie cunoscută pe un site matrimonial. Ce a pățit acesta
Eveniment
Bărbat înșelat de o femeie cunoscută pe un site matrimonial. Ce a pățit acesta
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 23. Acesta și-a pierdut viața într-un accident. Ce spun oamenii legii
Eveniment
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 23. Acesta și-a pierdut viața într-un accident. Ce spun oamenii legii
Jaf în plină stradă. Un tânăr a amenințat trei persoane cu cuțitul pentru a le deposeda de bunuri. Ce a declarat poliția
Eveniment
Jaf în plină stradă. Un tânăr a amenințat trei persoane cu cuțitul pentru a le deposeda de bunuri. Ce a declarat poliția
Accident de amploare în Ilfov. Un șofer vitezoman a rănit cinci persoane. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Accident de amploare în Ilfov. Un șofer vitezoman a rănit cinci persoane. Cum s-a petrecut totul
Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul
Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
Eveniment
Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
Ultima oră
15:32 - România, cea mai stresantă țară din lume pentru șoferii începători. Dezastru în infrastructură și trafic sufocant
15:25 - Ai peste 30 de ani? Această ojă îți schimbă instant aspectul mâinilor
15:16 - Sondaj: Românii nu sunt mulțumiți de salariul pe care îl primesc, raportat la efortul depus zilnic la serviciu
14:59 - Ce cărți ale lui László Krasznahorkai, laureatul Nobel pentru Literatură 2025, au fost deja traduse în limba română și de ce sunt considerate capodopere
14:47 - Drama Mărioarei Zăvoranu. Fiica ei, Oana Zăvoranu, a povestit prin ce a trecut
14:42 - Maria Buză se menține în formă! Ce mănâncă actrița zilnic și care este secretul energiei sale
14:13 - Sore, la capătul puterilor?! Ce a pățit cântăreața
14:07 - S-a desemnat câștigătorul Premiului Nobel pentru literatură 2025. Scriitorul a fost unul dintre favoriți
14:04 - O nouă înşelătorie pe WhatsApp în România! Bitdefender avertizează: „Votează pentru copilul meu” este o capcană
13:58 - Nicușor Dan, despre acordul de pace dintre Israel și Hamas: „Acest lucru aduce speranța necesară pentru pace și stabilitate în regiune”