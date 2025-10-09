Sacii cu montați pentru inundațiile din Constanța au fost sustrași de cetățeni. Primăria orașului a reacționat și a transmis că aceștia „nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor”.

Ce s-a întâmplat

„Sacii cu nisip montați pe străzile orașului pentru prevenirea inundațiilor nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor, ci mijloace de protecție care se recuperează și se refolosesc”, a informat Primăria Constanța, pe pagina de .

„Aceștia au fost amplasați pentru a proteja locuințele, spațiile comerciale din oraș pe timpul fenomenelor meteo extreme. Din păcate, au fost constatate situații grave în care unii locuitori au sustras sacii montați de autorități. De pildă, în cartierul Km 5, la intersecția străzii Hatman Arbore cu strada Popa Farcaș, toți cei 20 de saci amplasați de autorități au fost furați”, au anunțat reprezentanții primăriei.

Furtul sacilor, o infracțiune

Primăria Constanței a avertizat că „luarea, mutarea sau deturnarea materialelor puse de autorități pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență constituie faptă penală și atrage răspunderea conform legii”.

„Sacii au fost amplasați pentru protecția publică, nu pentru uz privat. Folosirea lor în scopuri personale – inclusiv la lucrări de construcții – echivalează cu sustragerea de bunuri publice. Fiecare sac luat abuziv diminuează nivelul de siguranță al cartierului și pune în pericol comunitatea”, a mai scris primăria.

„Dacă ați luat saci din greșeală…”

Primăria a anunțat că echipele Confort Urban au început deja strângerea sacilor, după trecerea episodului de vreme severă.

„Este important ca locuitorii să nu intervină asupra acestor materiale – nici să îi mute, nici să îi folosească în scop personal. Dacă ați luat saci din greșeală, returnați-i imediat la locul inițial sau anunțați autoritățile. Dacă ați văzut persoane care sustrag saci, sesizați de urgență Dispeceratul Primăriei sau Poliția Locală”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța.

Aceștia au mai subliniat faptul că „primăria mulțumește tuturor constănțenilor care au dat dovadă de corectitudine, solidaritate și respect față de binele comun”.