Controversă într-o comună din Buzău / Fiul unui primar a construit un supermarket în jurul unui stâlp de înaltă tensiune

Un eveniment extraordinar s-a petrecut în municipiul Buzău! Fiul unui primar situat în jurul unui stâlp de înaltă tensiune. Ceea ce adaugă un element neobișnuit acestei situații este faptul că terenul pe care a fost construit supermarket-ul a fost pus la dispoziție de către tatăl său, ceea ce contravine legii.

Supermarket construit în jurul unui stâlp de înaltă tensiune

În Mărăcineni, județul Buzău, s-a construit un supermarket cu ajutorul unui certificat de urbanism eliberat de tatăl său. Fiul primarului spune că stâlpul de electricitate nu era inclus în terenul pe care l-a cumpărat de la primărie, plătind 8.400 de euro pentru acesta, potrivit .

„În anul 2000, când a fost cumpărat terenul pe drum european E85 cu ideea de a construi acest magazin, stâlpul acela nu figura pe cartea funciară a terenului pe care s-a construit magazinul.

Am construit magazinul, dar văzând că stâlpul este acolo, am făcut demersului către Electrica ca să luăm , să intrăm în legalitate. Am întrebat și noi specialiștii și au spus că nu este niciun pericol pentru cetățenii care intră şi ies din magazin”, a declarat fiul primarului.

🚨 Fiul unui primar PSD din BUZĂU și-a construit magazin în jurul unui stâlp de înaltă tensiune ⚡ Terenul era al Primăriei, dar de asta s-a ocupat tati 🎁 — USR (@usr_oficial)

Magazinul construit fără autorizație în zona de protecție a rețelei electrice

„Autorizația nu i-am dat-o eu, cine a dat-o, înseamnă că ar trebui să țină cont de cerințele care sunt necesare”, a spus primarul pentru Antena 3.

Compania de electricitate susține că amplasarea magazinului este ilegală, deoarece distanța minimă legală între firele rețelei și orice construcție trebuie să fie de maxim 12 metri. Mai mult, fiul primarului a construit magazinul fără avizul necesar din partea societății de energie electrică, document obligatoriu în acest caz.

„Edificarea unor construcții în zona de protecție și siguranță a liniilor și stâlpilor de electrice este strict interzisă”, a declarat Andrei Rusu, Relaţii publice Distrubuţie Energie Electrica România.