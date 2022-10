Craiova: Record național de scufundări și șah subacvatic, cu patru ore petrecute în faţa tablei

Membrii unui club montan din județul Gorj au reușit, luni, să doboare două de stat sub apă și să înregistreze și primul record la jocul de șah subacvatic.

Unul dintre ei este salvamar la Water Park, arată stiricraiova.ro.

Eveniment inedit la complexul de agrement acvatic Water Park din Craiova

La provocare au participat șase alpiniști licențiați și în scufundări. Astfel, la ora 10:00 au coborât pe fundul unuia dintre bazinele complexului de agrement, , ca să doboare precedentul record național.

„Astăzi încercăm să stabilim trei recorduri naționale. E vorba de recordul de scufundare autonomă individuală, ca durată, apoi, tot ca durată, de o scufundare de grup și, pentru prima dată în țară, avem un concurs subacvatic de șah. Ideea asta am preluat-o, am modificat-o și noi am făcut totul în apă”, a explicat organizatorul evenimentului.

fac parte din Clubul Montan „White Wolf” din Baia de Fier, condus de Gabriel-Dan Chiriac, și el concurent.

„A fost destul de greu, am avut noroc că temperatura apei ne-a permis să rezistăm atâta timp”, a declarat Chiriac Gabriel, preşedintele clubului Montan „White Wolf”.

Cu toate acestea, participanții și-au atins țelul. La ora 14:00 au doborât și înregistrat cele trei recorduri naționale. Ei au continuat să joace șah scufundați încă o jumătate de oră.

De asemenea, organizatorul evenimentului, Gabriel-Dan Chiriac, deține și un record la , sărind de la peste 7.000 de metri.