Declarații în cazul tinerei bătute și răpite de fostul iubit. Mama: „Din punctul meu de vedere, cred că e moartă pe undeva”

O tânără, în vârstă de 23 de ani, din a fost și de fostul iubit, în vârstă de 36 de ani. Polițiștii și criminaliștii o caută de mai bine de o zi, însă fără succes, scrie .

Ce s-a întâmplat

Tânăra a fost bătută și răpită, sub ochii copilului ei de 6 ani, de fostul iubit. Acesta are antecedente. El a fost închis, în trecut, pentru crimă.

„S-a dus și a spart geamul la sora mea, a luat-o în tricou și a bătut-o, a tras-o de cap, a umplut-o de sânge și a dus-o desculță și dezbrăcată pe câmp. Din punctul meu de vedere, cred că e moartă pe undeva. Îmi doresc să o găsesc”, a declarat mama tinerei răpite.

„Am vorbit cu băiatul la telefon și a început să plângă. Mi-a zis: Tati, nu mai am mamă, nu are cine să îmi dea de mâncare. Când am auzit asta, am făcut tot posibilul să ajung acasă”, a spus soțul tinerei.

De asemenea, înainte să comită fapta, el a incendiat casa tinerei. Rudele au sunat după ajutor.

„Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și un negociator, alături de un câine de urmă, s-au deplasat de urgență la locul indicat în apel pentru efectuarea de activități de căutare și de cercetare penală”, a transmis Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

Sora victimei declară că bărbatul era căutat pentru agresiune.

„El a omorât un om, s-a dus la pușcărie și a făcut vreo 15 ani. Acum un an de zile, a bătut-o de aproape a omorât-o. Era îndoită aici la cap, așa a lovit-o. Sora mea a spus adevărul, ce s-a întâmplat și cum a bătut-o, și lui i-a fost emis un mandat de arestare, dar nu l-au arestat pentru că nu l-au găsit”, a declarat ea.

Polițiștii caută în continuare victima și agresorul. Cetățenii sunt îndrumați să sune la 112 dacă dețin informații despre cei doi, care ar putea ajuta.