Acasa » Știri Locale » Nou caz de cruzime asupra animalelor: Doi adolescenți din Călărași s-au filmat în timp ce omorau doi pui de căței

Flavia Codreanu
23 mart. 2026, 21:02
Cuprins
  1. Filmarea tulburătoare făcută de doi adolescenți din Călărași
  2. Măsurile legale luate împotriva celor indivizi
  3. Ce riscă cei doi indivizi

Doi adolescenți din Călărași, în vârstă de 13 și 14 ani, au șocat comunitatea locală și autoritățile după ce au ucis doi cățeluși de doar câteva săptămâni. Pe lângă toate aceste acțiuni, cei doi au filmat întreaga scenă de o cruzime greu de imaginat.

Filmarea tulburătoare făcută de doi adolescenți din Călărași

Incidentul s-a petrecut la marginea satului Dragalina, lângă Gara Ciulnița, unde copiii au găsit puii de câine și i-au atacat cu o violență extremă. Imaginile au ajuns ulterior la polițiști, care au mărturisit că înregistrarea a fost atât de dură încât nu au putut să o urmărească până la capăt. Totul a ieșit la iveală după ce băiatul de 14 ani a început să se laude cu fapta sa.

Inculpatul minor în vârstă de 14 ani, prin încurajări repetate și filmarea anumitor momente din activitatea infracțională, acte care au întărit rezoluția infracțională a autorului, i-a acordat un ajutor moral minorului în vârstă de 13 ani, care prin lovituri repetate a ucis doi pui de câine”, a transmis parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași.

Măsurile legale luate împotriva celor indivizi

Autoritățile au aplicat sancțiuni diferite în funcție de vârsta celor doi copii. Minorul de 13 ani a fost preluat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, în timp ce băiatul de 14 ani a fost plasat sub control judiciar de către judecători. Deși procurorii au solicitat arestul la domiciliu din cauza gravității faptei, instanța a considerat că măsură este prea severă în acest stadiu al anchetei.

Ce riscă cei doi indivizi

Specialiștii avertizează că violența extremă manifestată de minori poate porni din familial sau din lipsa supravegherii. Dacă va fi găsit vinovat, adolescentul de 14 ani, care poate răspunde penal conform legii, riscă până la trei ani și jumătate într-un centru de detenție pentru minori sau într-un centru educativ. Anchetatorii au precizat că vor continua să insiste pentru restricții mai dure, având în vedere brutalitatea cu care au acționat agresorii, scrie Adevărul.

