Doi bărbați au dat foc mașinii rivalului. Ei sunt căutați de autorități

Un din a dat maşinii rivalului său, în miez de noapte. Imaginile de supraveghere au surprins momentul, dar și încă un bărbat. Acum, cei doi sunt căutați de autorități, conform .

Ce s-a întâmplat

Imaginile de supraveghere au surprins momentul în care mașina a fost incendiată. Totul s-a întâmplat la ora 2 dimineața. Cei doi indivizi s-au apropiat de mașină, iar, la un moment dat, unul dintre ei a aruncat cu ceva spre autovehicul, după care a luat foc.

„Din somn m-am trezit când a explodat. Am crezut că e cutremur şi se răstoarnă blocul. Şi când am văzut un foc mare, vă daţi seama că am făcut atac de panică că sunt cardiacă. Mi-am zis: ajunge la geamuri, ajunge la oameni şi ard”, a povestit o martoră, pentru Observator.

Cei doi indivizi au fugit după ce au incendiat autoturismul. Ei s-au făcut nevăzuți.

„Au constatat că autoturismul ardea generalizat. În urma incendiului termic provocat de flăcări au ars tencuiala decorativă de pe casa scării, autoturimul fiind aflat în apropierea intrării, şi au fost sparte 2 geamuri de la uşa clădirii. O cauză probabilă. Acţiunea intenţionată”, a declarat Lucian Morogan, ISU Hunedoara.

Acum, cei doi incendiatori sunt căutați de autorități.

„A fost instituit un cerc de suspecţi şi depun eforturi pentru a identifica persoanele implicate, fiind constituit un dosar de cercetare penală de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prin incendiere”, a declarat Bogdan Niţu, IPJ Hunedoara.

Toate acestea ar fi fost făcute din gelozie, spun apropiații păgubitului. Ei au spus că incendiatorul este fostul iubit al actualei iubite a păgubitului.