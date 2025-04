Doi câini, omorâți în bătaie, după ce au alergat un copil pe bicicletă care s-a speriat și a căzut. Iată ce s-a întâmplat

Doi de talie mică au fost omorâți în bătaie, după ce au alergat un pe care s-a speriat și a căzut. Cel care a comis fapta este tatăl copilului. De asemenea, mama băiatului susține că acesta a fost rănit și a stat o noapte în spital, scrie .

Ce s-a întâmplat

În ziua de Paşte, cei doi căţei de talie mică, Emma și Alma, au scăpat, din neatenție, din curte. Ei au alergat un copil pe bicicletă care s-a speriat și a căzut. Mai târziu, tatăl băiatului a intrat, ilegal, în curtea vecinilor și i-a ucis pe cei doi căței.

Conform stăpânilor câinilor, agresorul era în stare de ebrietate la momentul respectiv.

„Bunica mea a venit la noi acasă să spele mașina, iar cățeii au ieșit din curte și au trecut niște copii cu biciclete. Din neatenție, un copil a călcat un cățel și a căzut de pe bicicletă. Bunica mea l-a ajutat, l-a dus acasă. După ce au terminat treaba ,au băgat cățeii în curte și au plecat toți de acasă, iar tatăl băiatului fiind «inconștient deoarece a consumat alcool» a intrat în curte, am dovezi, a luat câinii și i-a omorât. Nu înțeleg câtă cruzime, câtă nedreptate”, au povestit stăpânii câinilor, pe pagina de Facebook.

Imaginile violente, în care cei doi câini sunt uciși, au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Mama copilului susține că, din cauza rănilor suferite, a stat internată o noapte în spital cu băiețelul și că va acționa stăpânii câinilor în judecată.

„Copilul meu era pe un drum public, nicidecum în curtea dânșilor. Copilul meu a fost atacat de cățel, intrându-i la roata bicicletei și aruncându-l pe șosea. (copilul nu a căzut singur de pe bicicletă). Copilul meu nu a fost adusă acasă de ei acasă, a fost lăsat la colțul casei, având 0 interes pentru starea lui de sănătate, fiind luat de cumnata mea și adus acasă plin de sânge. Am petrecut toată noaptea la spital. Ne pare rău pentru cele întâmplate cu animalele, dar asta nu ne dă dreptul nimănui să îmi publice copiii în mediul online, unde am primi zeci de mesaje amenințătoare, blesteme, jigniti. Copilul meu are prioritate în fața oricui! Vom acționa în instanță la rândul nostru”, susține mama copilului rănit.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor a Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea fac cercetări, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care s-au produs faptele și luării măsurilor legale care se impun.